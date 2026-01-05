Ecuador conmemora este 5 de enero el Día del Periodista

Cada 5 de enero, Ecuador recuerda el Día del Periodista Ecuatoriano, una fecha dedicada a reconocer el trabajo de quienes informan, investigan y narran la realidad del país. La conmemoración destaca el papel del periodismo en la vida democrática y su aporte al derecho ciudadano a estar informado.

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El origen del Día del Periodista Ecuatoriano en Ecuador

La fecha se vincula con el legado de Eugenio de Santa Cruz y Espejo, considerado precursor del periodismo nacional.

El 5 de enero de 1792 impulsó la circulación del primer periódico del país, Primicias de la Cultura de Quito, un hito que marcó el inicio de la prensa ecuatoriana y abrió un espacio para el pensamiento crítico y la difusión de ideas ilustradas.

El reconocimiento oficial a la labor periodística

En 1992, el Congreso Nacional estableció de forma oficial el 5 de enero como Día del Periodista Ecuatoriano.

La decisión buscó reconocer la contribución histórica del periodismo a la construcción del país y a los procesos de independencia, así como su función en la fiscalización del poder.

Una mirada a la historia del periodismo en Ecuador

La actividad periodística en Ecuador se remonta al siglo XVIII, cuando los jesuitas introdujeron la imprenta en 1750.

Desde entonces, la prensa enfrentó contextos complejos, con episodios de censura y concentración de la información en manos de grupos de poder.

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Aun así, el periodismo mantuvo su presencia como un canal clave para el debate público y la circulación de ideas.

Los retos del periodismo en la actualidad

Hoy, los periodistas ecuatorianos afrontan desafíos distintos. La desinformación circula con rapidez y las plataformas digitales imponen dinámicas que privilegian la inmediatez.

En este escenario, el ejercicio periodístico refuerza su compromiso con la verificación, el contexto y la responsabilidad informativa, pilares que sostienen la credibilidad y el servicio a la ciudadanía.