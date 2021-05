Serenata y visitas virtuales; así se vivió el Día de la Madre en el hospital Teodoro Maldonado, en Guayaquil

Redacción Guayaquil

Ana pudo comunicarse con su madre después de días sin verla. El covid-19 las separó; la enfermedad le causó graves complicaciones y necesitó ser internada en el hospital Teodoro Maldonado Carbo, del IESS en Guayaquil.

Este fin de semana volvieron a verse a través de una tablet. “Todos le mandan saludos, mami. Mi tía ora mucho por usted para que salga de ahí (…). Feliz día, mami”, repitió Ana, emocionada frente a la pantalla.

Esta casa de salud tiene espacio para 42 pacientes con coronavirus solo en unidades de cuidados intensivos (UCI). Este domingo 9 de mayo de 2021, por el Día de la Madre, sus autoridades organizaron un homenaje para las pacientes más estables, así como para parte del personal sanitario y familiares que aguardan en un espacio de acogida adecuado en carpas climatizadas.

Las videollamadas fueron una sorpresa por esta celebración. Pero el gerente del hospital, Danilo Calderón, anunció que se mantendrán para restablecer el vínculo familiar durante el tratamiento. “Ellos allá adentro no se van a sentir solos. No están solos, pero ahora van a tener esa conectividad con ustedes”.

Parte del personal médico del hospital Teodoro Maldonado también recibió un homenaje este domingo 9 de mayo de 2021. Hubo música y obsequios en los jardines de la casa de salud.



Durante la mañana hubo música y regalos en los patios externos, ubicados junto al área de Emergencia. Allí se concentraron familiares, también doctoras y enfermeras que durante este día tuvieron guardia.

Cynthia Morante es terapista respiratoria y madre de tres hijos. “Al escoger esta carrera siempre supe que iba a perder momentos importantes junto a ellos, pero me entienden. Hoy me despertaron con un bonito desayuno y eso me hace feliz. También me hace feliz compartir con mis pacientes y aportar a su recuperación”, dijo durante un corto descanso.

En el homenaje participó la banda musical de la Policía Nacional. Las madres también recibieron obsequios.