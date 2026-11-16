Deslizamiento bloquea la vía Zhud-Cochancay-El Triunfo en Cañar

Fecha de publicación: 16 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de noviembre de 2026

Un deslizamiento de tierra registrado en el sector de Ocaña, parroquia Ducur, mantiene cerrada totalmente la vía Zhud-Cochancay-El Triunfo (E-40), en la provincia de Cañar.

La emergencia, provocada por las lluvias, generó la interrupción de la circulación vehicular y dejó varios camiones atrapados en el lodo, este 16 de noviembre de 2026.

Maquinaria será movilizada para habilitar la vía

El deslave se reportó a la altura del sector Ocaña, en un paso que conecta la Costa con la Sierra. Tras el hecho, algunos camiones quedaron atrapados en medio del lodo.

De acuerdo con la información proporcionada por el ECU 911, personal de la Policía Nacional y de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos fue desplegado al lugar para atender la emergencia.

Las instituciones coordinan acciones con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) para el traslado de maquinaria pesada que permita ejecutar las labores de limpieza y restablecer la circulación en este corredor vial.

Vías con afectaciones en Cotopaxi

El ECU 911 informó además que la vía Latacunga-Zumbahua-Pilaló-La Maná presenta habilitación parcial debido a deslizamientos registrados en los sectores Tacajaló (kilómetro 106), kilómetros 79, 84 y 85, además del sector La Maca.

Las autoridades recomendaron conducir con precaución y utilizar como ruta alterna el trayecto La Maná-Santo Domingo-Aloag-Machachi-Latacunga.

Por otro lado, las vías Latacunga-Quito, Quilotoa-Chugchilán-Guangocalle y Latacunga-Salcedo-Ambato permanecen habilitadas.

Baños-Puyo continúa con paso parcial

En las provincias de Tungurahua y Pastaza, la vía Baños-Puyo mantiene habilitación parcial debido a socavamientos y daños en la calzada registrados en los sectores Agoyán (kilómetro 43), San Jorge (kilómetro 48) y Río Negro (kilómetro 63).

Mientras tanto, las vías Ambato-Pelileo-Baños, Ambato-Guaranda, Ambato-Quito, Ambato-Riobamba y Cahuají-Pillate-Cotaló se encuentran habilitadas.

También permanecen habilitadas las rutas Puyo-Macas, Puyo-Santa Clara-Tena y Puyo-Arajuno.

Autoridades recomiendan precaución

Ante las afectaciones registradas por las lluvias en varias provincias, las autoridades exhortaron a los conductores a respetar la señalización vial, circular con precaución y consultar los canales oficiales antes de emprender sus desplazamientos.

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