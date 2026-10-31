Deslizamiento afecta la vía Latacunga-La Maná en Cotopaxi. Toma precauciones

Fecha de publicación: 31 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 31 de octubre de 2026

Un deslizamiento de tierra afecta la vía Latacunga-La Maná este sábado 31 de octubre de 2026. El hecho ocurrió en el sector La Curva de Maca, en la parroquia La Victoria, cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi.

El ECU 911 recibió el reporte por la Línea Única para Emergencias 9-1-1 a las 01:36. Según esa institución, la acumulación de material en la calzada cerró totalmente la circulación de vehículos. Además, el personal del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias informó que la maquinaria del Ministerio de Infraestructura y Tecnología (MIT) llegó al sitio e inició la limpieza.

¿Qué informan las instituciones?

Hasta el mediodía de este sábado, no se reportan personas heridas. Por ahora, las videocámaras del ECU 911 mantienen el seguimiento de la emergencia.

Sin embargo, el MIT publicó en X que la vía E30, en el kilómetro 21, está parcialmente habilitada. También señaló que su equipo operativo y su maquinaria continúan los trabajos para habilitar la circulación de manera integral.

En cambio, el ECU 911 de Ambato, en un reporte anterior, describió la vía como cerrada. Por lo tanto, las fuentes difieren sobre el estado del paso. Antes de viajar, los conductores deben tomar precauciones.

Otras afectaciones en la ruta

La Coordinación Zonal 3 del ECU 911, con sede en Ambato, vigila las principales vías de Tungurahua, Cotopaxi y Pastaza mediante cámaras de videovigilancia. En el eje Latacunga–Zumbahua–Pilaló–La Maná, además del cierre en La Victoria, el organismo registra afectaciones en Tacajaló, en el kilómetro 106. Asimismo, reporta deslizamientos en los kilómetros 79, 84 y 85.

En la vía Baños–Puyo, la circulación está parcialmente habilitada. Allí persisten afectaciones en Agoyán (km 43), San Jorge (km 48) y Río Negro (km 63). El resto de las principales vías de las tres provincias está habilitado, según el mismo reporte.

Rutas alternas

Una ruta alterna es un camino que reemplaza el tramo cerrado. Para este caso, las instituciones recomiendan dos referencias. El MIT indica la ruta Alóag–Santo Domingo. El ECU 911 detalla el recorrido La Maná–Santo Domingo–Alóag–Machachi–Latacunga.

Finalmente, las autoridades piden conducir con precaución, respetar la señalización vial y atender las indicaciones de los agentes. Las instituciones no informan aún la causa del deslizamiento ni la hora en que se habilitará el paso total.

Más información sobre la vía Latacunga-La Maná