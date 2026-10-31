El Gobierno entrega 38 kits en Caluma, Bolívar, tras desbordamiento del río

Fecha de publicación: 31 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 31 de octubre de 2026

El río se desbordó en el cantón Caluma, en Bolívar, y dejó familias afectadas este sábado 31 de octubre de 2026. El Gobierno ya entregó 38 kits de primera respuesta humanitaria en ese cantón. Además, el pronóstico del INAMHI anticipa más lluvia fuerte en Caluma durante la madrugada del domingo.

¿Qué entregó el Gobierno por el desbordamiento del río en Caluma?

El COE Nacional informó, en su boletín 004, que el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos distribuyó 38 kits de primera respuesta humanitaria y ocho kits para dormir en Caluma. Un kit de primera respuesta contiene insumos básicos para una familia que acaba de perder sus enseres.

Además, el Ministerio de Infraestructura y Tecnología draga el río en el sector Chaupiyacu-Balsapamba. Con ese trabajo, la cartera busca mejorar el cauce, reducir el riesgo de nuevos desbordamientos y proteger a las comunidades y a la red vial estatal. Dragar significa retirar el material acumulado en el fondo del río para que el agua corra sin obstáculos.

¿Quién atiende la emergencia por la crecida del río en Caluma?

La Coordinación Zonal 5 y 8 del ECU 911 informó que su sala operativa de Guaranda coordina con la Policía Nacional y con los Bomberos de la localidad. Ambas instituciones atienden a las familias afectadas por el desbordamiento del río en Caluma.

Hasta ahora, el ECU 911 no precisa cuántas familias resultaron afectadas. Tampoco detalla qué sectores sufrieron el impacto ni si hay personas evacuadas. Por lo tanto, el balance puede crecer durante la noche.

El pronóstico para la madrugada

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) ubica a Caluma en nivel rojo para la noche y la madrugada, entre las 19:00 de este sábado y las 07:00 del domingo. Ese nivel corresponde a lluvia fuerte, es decir, una precipitación que varía en duración y puede prolongarse.

En la misma provincia, el pronóstico incluye a Chillanes, Chimbo, Echeandía, Las Naves y San Miguel con lluvia fuerte. En cambio, Guaranda aparece con lluvia normal o moderada. Por eso, el riesgo de nuevas crecidas continúa mientras llueve en las partes altas.

Qué pasa en otras provincias

El mismo boletín del COE Nacional detalla otras acciones por las lluvias. Poe ejemplo, en Los Ríos, el Ministerio de Economía y BanEcuador entregaron 100 bombas de agua en Urdaneta para atender las afectaciones a la producción agrícola.

En Pichincha, el MIT limpió deslizamientos en la vía Coyagal, en el sector Malchinguí, y habilitó la circulación.

En Cotopaxi, el MIT retira material en el kilómetro 21 de la vía Latacunga-La Maná. Allí el paso continúa parcialmente habilitado, y la ruta alterna es Alóag-Santo Domingo. En Napo, la cartera dio mantenimiento a 13 de los 24 kilómetros previstos en la vía E436, en beneficio de al menos 10 comunidades.

¿Qué hacer ante una crecida?

Ante el desbordamiento de un río, las autoridades piden alejarse de las orillas y no cruzar calles inundadas. Asimismo, recomiendan atender las indicaciones de los equipos de respuesta y preparar los documentos personales por si corresponde evacuar.

Cualquier emergencia se reporta al 911. Esa línea coordina el envío de bomberos, Policía y ambulancias.

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