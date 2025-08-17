El Servicio de Emergencias ECU911 dio a conocer sobre una emergencia que se registró durante la tarde del sábado 16 de agosto en la cascada Cóndor Machay.

Derrumbe deja una persona fallecida

Desde el ECU911 se reportó que a las 13:56 del sábado 16 de agosto de 2025 se recibió una llamada a la línea única de emergencias, en la que se avisaba sobre un derrumbe en una cascada.

Se trataba de la cascada del Cóndor Machay, ubicada en el cantón Rumiñahui, en Sangolquí.

Desde la Sala Operativa del ECU911 se coordinó la atención a este incidente con los organismos de primer orden.

Así, se dispuso el envío del contingente humano y logístico del Cuerpo de Bomberos Quito y de Rumiñahui y de la Policía Nacional.

En el sitio, en la cascada, el personal de primera respuesta constató que se produjo un deslizamiento de tierra en que afectó a los turistas que se encontraban en el sitio.

La cascada del Cóndor Machay está a hora y media de caminata

Producto del derrumbe, una persona falleció y otra quedó herida. Los paramédicos de los Bomberos le prestaron atención de primeros auxilios a la persona herida para estabilizarla y establecer si necesitaba atención en una casa de salud.

Así mismo, personal de medicina legal de la Policía Nacional, con ayuda del equipo de Bomberos, rescataron el cuerpo de la persona fallecida y realizaron el levantamiento legal que corresponde.

La línea única para emergencias del 911 siempre está operativa, puedes comunicarte ante cualquier emergencia.

La cascada Cóndor Machay es la cascada más alta del cantón Rumiñahui. Toma hora y media de caminata llegar hasta ella. Tiene una altura de 80 metros y está ubicada en la parroquia Rumipamba, en Sangolquí.

Esta vertiente nace del deshielo del volcán Cotopaxi.

