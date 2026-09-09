DATA593 reúne cédula, licencia y certificados ¿cómo registrarse en la nueva aplicación?

Fecha de publicación: 9 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de septiembre de 2026

El Gobierno de Ecuador habilitó DATA593, una aplicación que centraliza la consulta de cédula, licencia, certificados y otros registros públicos desde un teléfono, computador o navegador. La plataforma, presentada el 1 de septiembre de 2026, conecta en su primera fase información de más de diez instituciones y busca reducir la necesidad de ingresar a diferentes portales estatales para encontrar documentos personales.

Para el ciudadano, el cambio apunta a una situación cotidiana: tener que buscar información en páginas distintas o trasladarse para resolver determinadas gestiones. DATA593 concentra servicios que anteriormente estaban distribuidos en sistemas como Dato Seguro, InfoDigital y la Ficha de Registro Único del Ciudadano (FRUC). La plataforma está bajo responsabilidad de la Dirección Nacional de Registros Públicos (DINARP).

DATA593 concentra cédula, licencia y certificados en un solo acceso

La aplicación permite visualizar documentos e información que provienen de distintas entidades públicas. Entre ellos están la cédula de identidad, el certificado de votación y la licencia de conducir. También incorpora registros asociados al ciudadano y la posibilidad de generar determinados certificados oficiales.

La plataforma oficial señala que los documentos emitidos pueden incorporar un código QR para verificar su autenticidad y cuentan con validez jurídica. Actualmente, entre los archivos que pueden generarse en PDF constan el certificado de cédula y el certificado de votación. DATA593 también contempla servicios relacionados con movilidad, salud, pagos y documentos personales.

El alcance depende, sin embargo, de la información y los servicios que cada institución haya integrado. En esta primera etapa participan entidades como el Servicio de Rentas Internas (SRI), Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Registro Civil, Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y ministerios vinculados con salud, educación y trabajo, entre otras instituciones. El Gobierno anunció que nuevos servicios y documentos se incorporarán progresivamente.

El despliegue se produce mientras varios servicios públicos mantienen procesos digitales y presenciales que el usuario debe gestionar por separado. El 2 de septiembre de 2026, este Medio detalló que DATA593 fue presentada precisamente para concentrar documentos y servicios de más de diez instituciones públicas en un mismo espacio digital.

Así se crea una cuenta y se ingresa a DATA593

Para utilizar DATA593, el usuario debe descargar gratuitamente la aplicación para Android o iOS o ingresar desde la versión web. Después debe crear una cuenta, responder las preguntas de validación y completar el proceso de verificación de identidad.

El acceso funciona mediante el Sistema de Autenticación Única (SAU) del Gobierno de Ecuador. Una vez completado el registro, el ciudadano puede consultar la información habilitada para su perfil y descargar los documentos disponibles. La aplicación también permite activar reconocimiento facial para facilitar ingresos posteriores.

La DINARP sostiene que DATA593 no almacena el número de cédula ni la contraseña utilizada para iniciar sesión, debido a que la autenticación se procesa mediante el sistema estatal. Su política de privacidad vigente desde el 30 de julio de 2026 regula el tratamiento de la información dentro del servicio.

Qué cambia para una persona que necesita hacer trámites

La utilidad práctica está en reducir pasos. Un conductor que necesite consultar información vinculada con su licencia, por ejemplo, puede encontrarla dentro del mismo entorno en el que aparecen otros documentos personales. Eso no significa que DATA593 sustituya automáticamente todos los procedimientos de instituciones como la ANT o el Registro Civil: la aplicación centraliza la información y los servicios que cada entidad haya habilitado.

Para la ciudadanía, la visualización de información es gratuita. Las instituciones públicas pueden interoperar datos bajo controles y perfiles definidos, mientras que para entidades privadas existe un servicio pagado y sujeto a autorización de la DINARP.

Los datos personales y la verificación de documentos

Según la DINARP, cada usuario puede consultar únicamente su propia información y los datos visualizados no se comparten con terceros desde la aplicación. DATA593 incorpora además un mecanismo para verificar en línea los certificados emitidos y comprobar su autenticidad.

La plataforma dispone de soporte para problemas de acceso, autenticación o funcionamiento de lunes a viernes, de 08:00 a 16:00. La incorporación progresiva de nuevos documentos determinará hasta qué punto DATA593 puede convertirse en la puerta de entrada común para los trámites digitales del Estado ecuatoriano.

Preguntas frecuentes sobre el petróleo y el precio de la gasolina en Ecuador:

❓ ¿Por qué la gasolina baja en Ecuador si el petróleo internacional está subiendo? Porque el precio de Extra y Ecopaís no replica directamente las variaciones internacionales del petróleo.

Estas gasolinas están sujetas a un sistema de bandas y a reglas que amortiguan los movimientos externos. Por eso, desde el 12 de septiembre bajarán de 3,242 a 3,212 dólares por galón, pese a las actuales presiones internacionales. ❓ ¿Qué ocurre cuando el precio internacional supera al valor de los combustibles en Ecuador? Parte de la diferencia puede terminar siendo asumida por el Estado.

Según Alberto Acosta Burneo, el sistema de bandas evita que Extra y Ecopaís repliquen directamente los precios externos. Si la brecha entre el precio internacional y el local aumenta, mantener valores internos menores puede elevar el costo que asume el Estado. ❓ ¿Por qué Ecuador puede verse afectado si produce su propio petróleo? Porque Ecuador no tiene capacidad suficiente para refinar todos los combustibles que consume.

El país exporta crudo, pero también necesita importar una parte importante de sus derivados. Por eso, un petróleo más caro puede mejorar los ingresos por exportaciones y, al mismo tiempo, encarecer los combustibles terminados adquiridos en el exterior. ❓ ¿La gasolina Súper podría subir más que la Extra y Ecopaís? Sí, porque su precio está más expuesto a las condiciones del mercado internacional.

A diferencia de Extra y Ecopaís, la Súper tiene el precio liberado. Sin embargo, una subida internacional tampoco se traslada de forma idéntica o inmediata, pues intervienen costos de importación, transporte, almacenamiento y distribución. ❓ ¿Qué significa para Ecuador que el petróleo se mantenga cerca o sobre los 100 dólares? Tiene un doble efecto: puede aumentar los ingresos petroleros, pero también encarecer la importación de derivados.

El resultado dependerá de cuánto tiempo permanezcan elevados el petróleo y sus derivados. Para los consumidores de Extra y Ecopaís, el sistema de bandas puede contener parte del impacto inmediato; la Súper, en cambio, queda más expuesta a esas variaciones.

Te recomendamos