Daniel Noboa visitó proyecto habitacional que beneficiará a 135 familias en Conocoto

El presidente Daniel Noboa visitó este martes el proyecto habitacional Terrazas del Chamizal, ubicado en la parroquia Conocoto, en el Valle de los Chillos. Esta iniciativa forma parte de los planes de vivienda Miti-Miti y Credicasa, impulsados por el Gobierno Nacional. Se prevé la entrega de 135 viviendas de interés social.

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Inversión y avance del proyecto

Según la información oficial, el proyecto recibió una inversión de 2 337 000 dólares. Hasta el momento, 95 viviendas ya están reservadas mediante el plan Credicasa, otras 20 corresponden al programa Miti-Miti, y 16 se encuentran listas para entregarse a sus nuevos propietarios.

Características del conjunto habitacional

Durante el recorrido, Noboa revisó los avances de Terrazas del Chamizal. El conjunto habitacional cuenta con servicios básicos, entre ellos agua potable y energía eléctrica. Además, dispone de áreas verdes, canchas deportivas y juegos infantiles.

Impacto en la economía y financiamiento

El proyecto busca ofrecer un lugar digno para vivir a 135 familias. El presidente señaló que este tipo de obras impulsa la economía del país. Además, aseguró que ya se observa una reducción en las tasas de interés de los créditos que ofrecen bancos privados y cooperativas.

El Gobierno informó que el plan Casa Miti-Miti permite acceder a una vivienda con una tasa de interés del 4,9 %, una entrada del 5 %, y un plazo de hasta 30 años. De acuerdo con los datos oficiales, este programa registra 9 557 proyectos en todo el territorio nacional.

Cifras sobre el sector construcción

Por su parte, Credicasa está dirigido a jubilados y afiliados. Este plan ofrece una tasa preferencial del 2,99 %, según la información difundida por el Ejecutivo.

Durante la visita presidencial, Dayana Carrera, una de las beneficiarias del proyecto, expresó su satisfacción por acceder a una vivienda propia y agradeció al Gobierno por la iniciativa. “La verdad me siento bastante agradecida, es un sueño cumplido. Estoy 100 % contenta. Espero que para muchos jóvenes, para muchas familias, les puedan ayudar con este proyecto que están realizando, el Miti-Miti, el Credicasa; y que lo aprovechen al máximo”, manifestó.

Crecimiento del sector construcción

El Gobierno también presentó cifras sobre el desempeño del sector de la construcción. De acuerdo con el boletín oficial, esta actividad económica creció un 20 % durante el primer trimestre de 2026, en el marco del denominado “Año de la Construcción”. Además, el Ejecutivo señaló que los bancos privados y las cooperativas colocaron 362 millones de dólares en créditos destinados a vivienda. Esa cifra representa un incremento del 25 %, según los datos oficiales difundidos junto con la visita presidencial al proyecto Terrazas del Chamizal.