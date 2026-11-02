Cuenca celebra sus fiestas con el crecimiento del turismo, hoteles y gastronomía

Fecha de publicación: 2 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 2 de noviembre de 2026

Cuenca celebra este 3 de noviembre de 2026 sus 206 años de independencia con una actividad turística que ha ganado peso dentro de su economía. Hoteles, restaurantes, transporte, comercio y servicios forman parte de un sector que crece al ritmo de una ciudad que ha ampliado su oferta para visitantes nacionales y extranjeros.

El turismo cuencano representa un movimiento que supera los 704 millones de dólares y el 8% del PIB turístico nacional, según datos del Informe Local Voluntario de Cuenca. La actividad también estuvo vinculada con alrededor del 10% del empleo formal de Cuenca, equivalente a unos 19 232 puestos de trabajo.

Estas cifras adquieren mayor dimensión dentro de una economía cantonal cuyo PIB fue estimado en 9 716 millones de dólares. Comercio, reparación de vehículos, transporte y almacenamiento representaban el 28,7% de su estructura económica; mientras las industrias manufactureras aportaban el 18,5%.

Para Juan Pablo Vanegas, presidente de la Cámara de Turismo de Azuay, la seguridad se ha convertido en uno de los pilares del crecimiento turístico de Cuenca. Esta percepción ha contribuido a atraer visitantes y, al mismo tiempo, ha generado confianza entre empresarios para invertir en hoteles, restaurantes y otros servicios vinculados con el turismo.

Más hoteles acompañan el crecimiento turístico de Cuenca

El hospedaje es uno de los sectores donde se evidencia la expansión. Vanegas estima que actualmente existen alrededor de 320 hoteles formales en Cuenca. En los últimos dos años se habrían abierto entre 10 y 12 establecimientos y, al ampliar el período a cuatro o cinco años, el incremento bordearía los 30 hoteles.

Las nuevas inversiones incorporaron aproximadamente 800 plazas de hospedaje durante los últimos dos años. Una parte de esta expansión corresponde a hoteles medianos instalados en casas patrimoniales, con capacidades cercanas a 20 habitaciones. Su desarrollo también genera empleo. Vanegas calcula que cada establecimiento puede requerir entre ocho y 10 trabajadores.

Convertir el patrimonio arquitectónico en oferta hotelera supone, además, inversiones importantes. La adecuación de una casa puede partir de unos 150 000 dólares, mientras una restauración integral puede superar los 300 000 dólares. Este modelo combina alojamiento, recuperación patrimonial y actividad económica en el Centro Histórico.

Los feriados impulsan hoteles, restaurantes y comercio

El movimiento de visitantes que llega a Cuenca explica parte de esa apuesta. Durante Navidad y Fin de Año 2025-Año Nuevo 2026 arribaron 263 427 visitantes entre el 23 de diciembre y el 4 de enero. El impacto económico alcanzó 39,6 millones de dólares y superó en más de 5,2 millones de dólares el resultado del período anterior.

Carnaval de 2026 confirmó esa tendencia. Cuenca recibió 121 411 visitantes, un 14,48% más que en 2025, y registró un impacto económico de 22,1 millones de dólares. La ocupación hotelera llegó al 88% y el movimiento benefició a alojamiento, gastronomía, transporte y comercio.

En el feriado del Primer Grito de Independencia, en agosto de 2026, se contabilizaron 84 470 visitantes y un impacto económico turístico de 16,23 millones de dólares, con una ocupación hotelera promedio del 87,19%. Cerca del 90% del turismo que recibe Cuenca es nacional, con Guayas como uno de sus principales mercados emisores.

Para las fiestas de independencia, el sector turístico vuelve a mirar hacia una ocupación superior al 90%. Vanegas señala que Guayaquil mantiene una participación especialmente importante entre los visitantes, seguida por viajeros procedentes de Machala, Loja y otras ciudades del país.

El turismo extranjero también muestra una recuperación gradual, principalmente con visitantes estadounidenses.

Cuenca se posiciona como destino gastronómico

El crecimiento turístico también transformó la gastronomía de Cuenca. Los restaurantes ya no se concentran exclusivamente en el Centro Histórico. Puertas del Sol, el sector del estadio, Totoracocha y Challuabamba se han consolidado como zonas con actividad gastronómica, mientras terrazas y rooftops ampliaron las alternativas de consumo y entretenimiento.

La diversificación gastronómica de Cuenca se refleja en propuestas como Kenimpa, ubicado en una casona patrimonial del Centro Histórico.

La quiteña, Carolina Vásquez, en el restaurante Kenimpa.

Kenimpa desarrolla una cocina de autor que toma como punto de partida los sabores de la Amazonía ecuatoriana y busca revalorizar sus ingredientes y tradiciones mediante técnicas contemporáneas. Su menú muestra esa combinación con productos como paiche, cazabe, pelma, neapía, cacao amazónico, chonta y naranjilla.

Priscila Carpio, presidenta de la Asociación de Restaurantes de Cuenca, sostiene que la ciudad ya puede considerarse un destino gastronómico. En este proceso han participado el sector privado, las escuelas de gastronomía y emprendedores locales y extranjeros que introdujeron nuevas propuestas.

“Las escuelas de gastronomía han tenido un peso importante en el crecimiento del sector, porque sus estudiantes y profesionales han generado nuevos emprendimientos, ampliando la oferta y variedad gastronómica de Cuenca”, dice Carpio.

La oferta incluye cocina cuencana y ecuatoriana, gastronomía internacional y propuestas de autor y creación. Restaurantes mexicanos, italianos, argentinos, japoneses… conviven con establecimientos que recuperan sabores locales, lo que permite atender tanto al consumidor cuencano como al visitante nacional e internacional.

El Catastro de Servicios Turísticos registró 157 establecimientos de alimentos y bebidas en 2024. A ello se suman negocios que funcionan como restaurantes, cafeterías y otros establecimientos sin constar como turísticos en el catastro oficial.

Patrimonio, naturaleza y experiencias amplían la oferta

Foto panorámica del Centro Histórico de Cuenca.

La expansión de hoteles y restaurantes se apoya en uno de los principales activos turísticos de Cuenca: la combinación de patrimonio, cultura, gastronomía y naturaleza. El Centro Histórico funciona como eje de esta oferta, mientras el aprovechamiento de terrazas, espacios públicos y casas patrimoniales incorpora nuevas experiencias para residentes y viajeros.

La vida nocturna también modificó la dinámica del destino. Restaurantes, rooftops y establecimientos de alimentos y bebidas organizan actividades vinculadas con música y cultura. Para el sector turístico, la percepción de seguridad de Cuenca ha favorecido tanto la llegada de visitantes como nuevas inversiones privadas.

La demanda turística, sin embargo, es más amplia que las cifras hoteleras. Existen viviendas ofertadas mediante plataformas de alojamiento, transporte informal y departamentos utilizados por visitantes durante los feriados. Vanegas advierte que esta realidad dificulta conocer con exactitud cuánto mueve toda la actividad y plantea la necesidad de contar con un observatorio turístico.

Turismo en Cuenca: cinco preguntas clave sobre su crecimiento, oferta y movimiento económico

❓ ¿Cuánto dinero genera el turismo en Cuenca?

El PIB turístico de Cuenca se estimó en aproximadamente 704 millones de dólares en 2023, equivalente al 8% del PIB turístico nacional. La actividad turística también está vinculada con cerca del 10% del empleo formal del cantón, alrededor de 19 232 puestos de trabajo. Los feriados muestran su capacidad para dinamizar hoteles, restaurantes, transporte y comercio.

❓ ¿Cuántos hoteles existen en Cuenca y cuánto ha crecido la oferta?

Cuenca cuenta con aproximadamente 320 hoteles y entre 10 y 12 habrían abierto durante los últimos dos años. Las nuevas inversiones incorporaron unas 800 plazas de hospedaje. Parte del crecimiento corresponde a hoteles medianos instalados en casas patrimoniales, cuya adecuación puede partir de 150 000 dólares y superar los 300 000 dólares cuando requieren restauraciones integrales.

❓ ¿Cuántos turistas llegan a Cuenca durante los principales feriados?

En Carnaval de 2026 llegaron 121 411 visitantes, mientras que en el feriado de agosto se registraron 84 470 visitantes. Carnaval dejó un impacto económico de 22,1 millones de dólares y una ocupación hotelera del 88%. En agosto, el movimiento turístico generó 16,23 millones de dólares y la ocupación hotelera alcanzó el 87,19%.

❓ ¿Por qué Cuenca se está consolidando como destino gastronómico?

Por la combinación de gastronomía local, cocina internacional, propuestas de autor y nuevos polos gastronómicos. La oferta se extendió desde el Centro Histórico hacia sectores como Puertas del Sol, estadio, Totoracocha y Challuabamba. A los sabores cuencanos y ecuatorianos se suman restaurantes mexicanos, italianos, japoneses, rooftops y otras propuestas que atienden a residentes y turistas.

❓ ¿De dónde provienen principalmente los turistas que visitan Cuenca?

Cerca del 90% del turismo es nacional, con una presencia destacada de visitantes procedentes de Guayas. Guayaquil constituye uno de los principales mercados emisores, junto con visitantes de Machala, Loja y otras ciudades. El turismo extranjero también registra una recuperación gradual, especialmente con la llegada de viajeros estadounidenses.

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