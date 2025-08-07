El próximo feriado nacional en Ecuador corresponde al 10 de agosto, fecha en la que se conmemora el Primer Grito de Independencia de 1809. Sin embargo, como este año cae en domingo, el día de descanso obligatorio o asueto se traslada al lunes 11 de agosto de 2025, según lo establece la Ley de Feriados.

¿Por qué es feriado el 10 de agosto en Ecuador?

Ese día, Quito formó su primera Junta Soberana de Gobierno, en un acto considerado como el inicio del proceso de independencia en América Latina. Según el historiador Germán Rodas, la ocupación napoleónica en España deslegitimó a las autoridades coloniales en América, lo que motivó a sectores quiteños a proponer un gobierno autónomo.

Rodas señala que, aunque el primer intento en 1808 fue descubierto y frustrado, el 10 de agosto de 1809 se constituyó la Junta y se nombró al Marqués de Selva Alegre como su presidente.

La participación decidida de Manuela Cañizares fue clave para que este episodio se concretara. No obstante, la falta de apoyo regional y la posterior represión por parte del Virreinato de Lima impidieron que la Junta se consolidara.

El 2 de agosto: la represión

El historiador asegura que el 2 de agosto de 1810, las fuerzas enviadas desde Lima asesinaron a los líderes del movimiento y a varios ciudadanos quiteños que intentaron evitar su ejecución. Ese hecho profundizó el sentimiento independentista en Quito.

Rodas sostiene que los eventos del 10 de agosto de 1809 y del 2 de agosto de 1810 siguen presentes mientras existan formas de dependencia o ausencia de libertades.

¿Qué otros feriados nacionales restan en 2025?

Después del feriado del 10 de agosto, el calendario oficial contempla los siguientes días con descanso a escala nacional:

Independencia de Guayaquil : jueves 9 de octubre (el asueto se traslada al viernes 10 )

: jueves 9 de octubre (el asueto se traslada al ) Día de los Difuntos : domingo 2 de noviembre (el asueto se traslada al martes 4 )

: domingo 2 de noviembre (el asueto se traslada al ) Independencia de Cuenca : lunes 3 de noviembre

: lunes 3 de noviembre Navidad: jueves 25 de diciembre

A estos se suma un feriado local:

Fundación de Quito: sábado 6 de diciembre (solo aplica para el Distrito Metropolitano de Quito)