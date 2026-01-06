Cuándo cae el feriado de Carnaval en Ecuador en 2026

Ecuador pasó el feriado de Año Nuevo decretado por el presidente Daniel Noboa del 1 al 2 de enero, que se sumó al fin de semana del 3 y 4 de enero y ahora se acerca al feriado de Carnaval. ¿Cuándo es?

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Carnaval en Ecuador

El Carnaval es el siguiente feriado que vivirá Ecuador en 2026, en febrero. Este será entre el lunes 16 y martes 17 de febrero, que se unen al fin de semana precio del 14 y 15 de febrero.

Así, los ecuatorianos disfrutarán de cuatro días de descanso obligatorio entre el 14 y el 17 de febrero.

Este es uno de los feriados más esperados del año no solo por la cantidad de días, sino porque en muchas ciudades se viven fiestas culturales que resaltan las tradiciones de cada lugar.

Además, debido a que son cuatro días, se dinamiza el turismo interno en el país y así mismo el comercio que se deriva del asueto y las actividades turísticas.

La duda ante la fecha en que se celebra Carnaval se deriva de que no siempre cae en la misma fecha y esto se debe a que es una fiesta cristiana que se celebra antes de la Cuaresma y depende de la fecha en que cae el Miércoles de Ceniza.

A su vez, el Miércoles de Ceniza se determina según el Domingo de Resurrección, cuya fecha se calcula con base en el calendario lunar: se celebra el primer domingo después de la primera luna llena posterior al equinoccio de primavera en el hemisferio norte. Por esta razón, el Carnaval puede caer entre febrero y marzo.

Feriados nacionales 2026

El Viceministerio de Turismo publicó el calendario oficial de feriados nacionales que regirá en Ecuador durante 2026.

Año Nuevo: jueves 1 de enero. (El presidente Daniel Noboa le sumó el viernes 2 de enero a este feriado)

Carnaval: lunes 16 y martes 17 de febrero.

Viernes Santo: viernes 3 de abril.

Día del Trabajo: viernes 1 de mayo.

Batalla de Pichincha: Domingo 24 de mayo, que se traslada al lunes 25 de mayo.

Primer Grito de la Independencia: lunes 10 de agosto.

Independencia de Guayaquil: viernes 9 de octubre.

Día de los Difuntos e Independencia de Cuenca: lunes 2 de noviembre y martes 3 de noviembre.

Navidad: viernes 25 de diciembre.

A este listado hay que sumarle el feriado de cada localidad, por ejemplo, en Quito se celebra la fundación de la ciudad el 6 de diciembre de cada año.

Revise el calendario de feriados hasta 2030

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