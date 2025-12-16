Ningún ecosistema ecuatoriano está libre de contaminación plástica, según el primer estudio nacional que evalúa su impacto en la biodiversidad. Ese fue presentado por WWF Ecuador y la Plataforma Nacional de Acción por los Plásticos, con datos difundidos por EFE.

Más noticias:

La contaminación plástica invade todos los ecosistemas de Ecuador, según un estudio

El estudio señala que Ecuador, uno de los países más biodiversos del planeta, enfrenta una crisis silenciosa causada por la contaminación plástica.

La investigación documenta impactos en más de 96 especies, con mayor afectación en aves, que concentran el 29,4 % de los casos registrados. Mamíferos y peces representan el 17,6 % cada uno, mientras que los reptiles alcanzan el 11,8 %.

La WWF advierte que los residuos plásticos degradan hábitats esenciales y debilitan servicios ecosistémicos clave como la pesca, la purificación del agua y la fertilidad del suelo.

Lee más: El reciclaje de plástico

Provincias y ecosistemas más afectados por residuos

Los puntos críticos de contaminación se concentran en Guayas, Manabí, Esmeraldas y El Oro, así como en ciudades con limitada gestión de residuos. Los ecosistemas costeros y marinos presentan altos niveles de desechos asociados a la pesca y el turismo.

En zonas urbanas, los sistemas de drenaje transportan microplásticos hacia ríos y manglares, mientras que en la Sierra y Amazonía estos residuos alteran comunidades microbianas y se integran a suelos agrícolas y canales de riego.

Te puede interesar: El 70% de la basura que termina en el mar es plástico

Galápagos y brechas en la gestión ambiental

En el archipiélago de Galápagos, el ingreso constante de plásticos y el crecimiento del turismo presionan la infraestructura y elevan los costos de manejo.

Un estudio previo indicó que más de 16. 00 toneladas de residuos plásticos llegan cada año a ríos y océanos del país, una situación que este informe confirma, según datos citados por EFE.

Aunque Ecuador cuenta con un marco normativo avanzado, el análisis identifica brechas entre la regulación y su aplicación efectiva, y propone acciones para reducir el plástico en la fuente, fortalecer el control y crear un sistema nacional de monitoreo.

Con información de EFE