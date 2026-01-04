Este domingo 4 de enero de 2026, en pleno feriado, la mayoría de las carreteras del país permanecen habilitadas para la circulación vehicular, con un tramo cerrado y otro con paso parcial, según el reporte operativo del ECU 911 disponible para esta jornada.
El detalle incluye vías que conectan a Quito con la Sierra norte y sur, el noroccidente y la Amazonía, utilizadas por quienes se movilizan durante el descanso.
Estado de las vías desde Quito este 4 de enero de 2025
Las principales carreteras que conectan a Quito con el sur, norte y noroccidente constan como habilitadas:
- Quito – Machachi: habilitada
- Quito – Guayllabamba: habilitada
- Guayllabamba – Tabacundo: habilitada
- Quito – Calacalí: habilitada
- Quito – Cayambe: habilitada
- Quito – Iguiñaro: habilitada
- Pintag – Pifo: habilitada
- Pifo – Papallacta: habilitada
- Alóag – Santo Domingo: habilitada
Vías del noroccidente de Pichincha habilitadas
Las carreteras que enlazan a Quito con el noroccidente de Pichincha mantienen paso habilitado:
- Calacalí – San Miguel de los Bancos: habilitada
- San Miguel de los Bancos – Pedro Vicente Maldonado: habilitada
- Puerto Quito – Río Blanco: habilitada
- San Miguel de los Bancos – Las Mercedes: habilitada
Vías hacia Cayambe y el norte de Pichincha
En el norte de la provincia, las conexiones interprovinciales figuran como habilitadas:
- Cayambe – Cajas: habilitada
- Tabacundo – Cajas: habilitada
Estado de las vías en la Amazonía este 4 de enero de 2025
Las rutas amazónicas registran circulación habilitada, con una excepción parcial:
- Baeza – Papallacta: habilitada
- Baeza – Cosanga – Y de Narupa: habilitada
- Vía Ahuano – Chontapunta: habilitada
- Vía Chontapunta – Coca: habilitada
- Tena – Baeza: habilitada
- Tena – Ahuano: habilitada
- Tena – Misahualli: habilitada
- Y de Narupa – Archidona: habilitada
- Tena – Archidona: habilitada
- Tena – Puyo: habilitada
- Vía Puerto Napo – Ahuano: habilitada
- Joya de los Sachas – Lago Agrio: habilitada
- Coca – Loreto: habilitada
- Coca – Dayuma: habilitada
Paso parcial en la vía Baeza – El Reventador
La vía Baeza – El Reventador mantiene habilitación parcial para vehículos de transporte de pasajeros, livianos y pesados de hasta 3 ejes y 27 toneladas, en los horarios:
- 06:00 a 10:00
- 16:00 a 18:00
Vía cerrada en el sector San Luis
La ruta San Luis – Túneles de la Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair consta como cerrada.
En este sector, la vía San Luis – Puente El Salado permanece habilitada.
Variante provisional en la vía Coca – Joya de los Sachas
La vía Coca – Joya de los Sachas continúa habilitada con una variante provisional en el kilómetro 15. El reporte detalla pérdida de mesa en la calzada por erosión del río Coca, en el ingreso a San José de Guayusa.
El estado de las carreteras corresponde al reporte operativo vigente para este sábado 4 de enero de 2025, último día del feriado.