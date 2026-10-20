Conductores tendrán restricciones en la vía E45 a la altura de La Joya de los Sachas

Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

Los trabajos de conservación vial continúan en distintos puntos de la Red Vial Estatal. En ese contexto, el Ministerio de Infraestructura y Tecnología informó sobre una intervención programada en la vía E45, una medida que tendrá efectos temporales sobre la circulación vehicular en un tramo de Orellana durante este 20 de octubre de 2026.

Cierre parcial de la E45 en La Joya de los Sachas

La entidad informó que aplicará un cierre parcial de la circulación vehicular en la vía E45, en los ingresos sur y norte a La Joya de los Sachas.

La medida regirá este martes 20 de octubre de 2026, entre las 09:00 y las 17:00.

Según el comunicado oficial, la intervención responde a trabajos de mantenimiento en los accesos a la ciudad.

Trabajos de bacheo y adecuación vial en la E45

Durante la jornada, la entidad ejecutará labores de bacheo y adecuación vial en coordinación con el GAD Municipal de La Joya de los Sachas.

El Ministerio de Infraestructura y Tecnología señaló que estas intervenciones tienen como objetivo contribuir a la conservación de la infraestructura y mejorar las condiciones de seguridad para la circulación vehicular.

Recomendaciones para quienes circulan por la E45

La entidad recomendó a los usuarios de la E45 planificar sus desplazamientos con anticipación, respetar la señalización instalada y seguir las indicaciones del personal responsable de los trabajos.

El ministerio también indicó que la información oficial sobre la intervención consta en sus canales institucionales de comunicación.

Otros trabajos de mantenimiento en la Red Vial Estatal

Además de la intervención prevista en la E45, la entidad informó sobre otras labores de mantenimiento rutinario en diferentes corredores viales del país.

En la vía El Empalme-Macará (E35A), equipos realizan la limpieza de deslizamientos en el sector Lucarqui. En la vía Loja-Saraguro-Oña (E35), las tareas se concentran en la limpieza de sistemas de drenaje y canales.

A estas acciones se suman trabajos en la parte alta de la provincia de El Oro. En la vía Buenavista-Paccha (E585), en el sector Cerro Azul, la entidad efectúa la limpieza de deslizamientos. Mientras tanto, en la vía Saracay-Piñas (E585), las labores incluyen la limpieza de sistemas de drenaje para conservar la calzada en buenas condiciones.

Según la información difundida por la entidad, las vías E35A, E35 y E585 permanecen habilitadas para la circulación vehicular, aunque se mantiene la recomendación de conducir con precaución en los sectores donde se desarrollan los trabajos de mantenimiento.

Trabajos en las vías de Ecuador; preguntas frecuentes

❓ ¿Qué tramo de la vía E45 tendrá un cierre parcial el 20 de octubre de 2026? El cierre parcial se aplicará en los ingresos sur y norte a La Joya de los Sachas, en la provincia de Orellana.

Contexto: El Ministerio de Infraestructura y Tecnología informó que la medida responde a trabajos de mantenimiento en los accesos a la ciudad. ❓ ¿A qué hora será el cierre parcial de la vía E45 en La Joya de los Sachas? El cierre parcial está previsto para este martes 20 de octubre de 2026, entre las 09:00 y las 17:00.

Contexto: Durante ese horario se ejecutarán trabajos de bacheo y adecuación vial en coordinación con el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Municipal de La Joya de los Sachas. ❓ ¿Por qué se realizarán trabajos en la vía E45 en Orellana? Los trabajos buscan dar mantenimiento a los accesos a La Joya de los Sachas y contribuir a la conservación de la infraestructura vial.

Contexto: El Ministerio de Infraestructura y Tecnología señaló que las intervenciones también tienen como objetivo mejorar las condiciones de seguridad para la circulación vehicular. ❓ ¿Qué recomendaciones deben seguir los conductores durante el cierre parcial de la E45? Los usuarios deben planificar sus desplazamientos con anticipación, respetar la señalización instalada y seguir las indicaciones del personal responsable de los trabajos.

Contexto: El Ministerio de Infraestructura y Tecnología indicó que la información oficial sobre la intervención está disponible en sus canales institucionales. ❓ ¿Qué trabajos de mantenimiento se realizan en la vía El Empalme-Macará (E35A)? Los equipos realizan la limpieza de deslizamientos en el sector Lucarqui, en la vía El Empalme-Macará (E35A).

Contexto: Según la información difundida por el Ministerio de Infraestructura y Tecnología, esta vía permanece habilitada para la circulación vehicular, aunque se recomienda conducir con precaución. ❓ ¿Qué labores de mantenimiento se ejecutan en la vía Loja-Saraguro-Oña (E35)? Los trabajos se concentran en la limpieza de sistemas de drenaje y canales.

Contexto: Estas labores forman parte de las acciones de mantenimiento rutinario de la Red Vial Estatal. La vía permanece habilitada para la circulación, según la información oficial. ❓ ¿Qué trabajos se realizan en la vía Buenavista-Paccha (E585), en El Oro? En el sector Cerro Azul se efectúa la limpieza de deslizamientos.

Contexto: La intervención forma parte de las labores de mantenimiento vial que se desarrollan en la parte alta de la provincia de El Oro.

Te recomendamos