En Ecuador, 270 970 personas mayores de 18 años se identificaron como parte de la población LGBTI. Esta cifra representa el 2,4% de la población. Los datos se recabaron en el último Censo de Población y Vivienda.

Para la comunidad LGBTI, los derechos y servicios han sido conquistas extensas. Sin embargo, distintos tipos de violencia aún son parte del panorama que enfrenta.

Espacios para comunidad LGBTI en Quito

Casa de las Diversidades Q+ es un espacio enfocado en la atención psicosocial y promoción de derechos a personas de la diversidad sexo genérica.

Está en el Centro Histórico de Quito, donde abrió el 28 de abril de 2023, impulsado por la Unidad Patronato Municipal San José.

El lugar tiene capacidad para 15 personas mayores de 18 años, pues, cuenta con la modalidad de acogida (hospedaje con todos los servicios) y comunitaria (sin hospedaje, participación en los servicios). Se prevé ampliar a un tercer servicio.

Talleres de promoción de derechos, formativos, productivos, recreativos y culturales son actividades a las que pueden acceder las personas de la población LGBTI.

¿Cómo acceder a los servicios?

Talleres y apoyo psicológico son procesos que forman parte de los servicios en la Casa de las Diversidades. Foto: cortesía UPMSJ

Las personas de la comunidad LGBTI llegan de manera voluntaria o por derivación de otra institución u organización. Hay un requisito: no presentar problemas relacionados con el consumo de alcohol u otras sustancias.

Personas en movilidad humana están entre quienes llegan a la Casa de las Diversidades. Llegan principalmente de Venezuela y Colombia.

Aunque, la violencia en sitios de Ecuador, como Esmeraldas, Guayas, Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas también ha generado la llegada de personas que están movilizándose.

Entre los principales usuarios, además, están personas transfemeninas, que llegan desplazadas por un doble rasgo de vulnerabilidad: discriminación y desplazamiento.

Las personas también reciben asesoría y acompañamiento legal. En los casos que se requiere, incluso, para gestionar procesos migratorios. También trabajan en reducción del daño y la elaboración de nuevos proyectos de vida.

Desde Patronato Municipal San José detallan que hay un esfuerzo por mejorar las condiciones de vida, como la incorporación a otros servicios municipales: becas educativas, capacitaciones para generar medios de vida, etc.

Los rostros de la comunidad LBTI

Luz (nombre cambiado) llegó desde Colombia a Quito, dormía en las calles. Se enteró de la Casa de las Diversidades y recibió ayuda psicológica, acogida, alimentación y talleres.

Empezó a aprender a elaborar prendas de vestir y preparar postres. De a poco, se sumó a las ferias que organiza el Municipio en coordinación con Patronato Municipal San José. Logró alquilar un cuarto para vivir y, por ahora, se ayuda con la venta de dulces y otros artículos.

“En la casita me sentí muy bien, todos me ayudaron a levantar el ánimo que no tenía, a olvidar las cosas malas que han pasado”.

Jessica es una persona transgénero, activista y usuaria de Patronato Municipal San José. Tiene una consigna clara: que los derechos de la comunidad LGBTI se respeten.

Eso lo ha palpado en la Casa de las Diversidades, donde recibe talleres para, justamente, desarrollar proyectos de vida.

Danza, manualidades y modelaje son algunos de los cursos a los que se ha apuntado. “Estas ayudas también permiten que seamos más visibles”, compartió Jessica.

También asiste al Centro de Apoyo Integral Tres Manuelas, donde también recibe asesoría legal. Este se encuentra en las calles Loja y Guayaquil. En este 2024, aspira a conseguir un trabajo.

Por seguridad, la dirección de la Casa de las Diversidades no se difunde. No obstante, la comunidad puede comunicarse al 1800 288 523.

Los derechos de la comunidad LGTI

En el Censo 2022, 110 519 personas se identificaron como personas trans: 58,3% como transmasculinos, 40,1% como transfemeninos y 1,6% como no binario.

Jorge Baeza, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la UIDE, da cuenta de que los derechos y la situación de la comunidad LGBTI en Ecuador han sido un tema de debate y lucha por la igualdad y el respeto a la diversidad.

A lo largo de los años, se han dado avances significativos en términos de legislación y políticas públicas que buscan proteger los derechos de las personas LGBTI. Sin embargo, aún persisten desafíos y discriminación que afectan a este segmento de la población.

La aprobación del matrimonio igualitario, en 2019, fue un hito importante en la lucha por la igualdad de derechos, permitiendo que las parejas tengan el reconocimiento legal de su unión y los beneficios asociados.

Ese logro, añade el catedrático, es un testimonio del esfuerzo y la persistencia de los activistas y defensores de los derechos LGBTI en Ecuador.

Los pasos que aún faltan

No obstante, aún quedan pendientes otros aspectos cruciales como la adopción homoparental, que permitiría a las parejas del mismo sexo adoptar niños, brindándoles un hogar amoroso y estable.

Además, dice el Decano, la educación inclusiva es un área donde se necesita más trabajo. Es vital que las instituciones educativas implementen políticas que promuevan la aceptación y el respeto por la diversidad sexual y de género.

Eso incluye la formación de docentes en temas de diversidad, la inclusión de contenidos educativos que reflejen la realidad de las personas LGBTI. También, la creación de ambientes escolares seguros donde los estudiantes puedan aprender y crecer sin miedo a la discriminación o el acoso.

Otro desafío significativo es la prevención de la violencia basada en la orientación sexual e identidad de género. A pesar de los avances legales, las personas LGBTI en Ecuador siguen enfrentando altos niveles de violencia y discriminación.

Las acciones incluyen la creación de leyes más robustas contra la discriminación, el apoyo a organizaciones que trabajan en defensa de los derechos LGBTI y la promoción de una cultura de inclusión y respeto.