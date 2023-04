Estudiantes, amigos y allegados se despidieron de Santiago Gangotena el domingo en el campus de su universidad USFQ. Foto: Cortesía Facebook

Redacción Elcomercio.com

El académico quiteño, Santiago Gangotena González falleció a los 78 años tras ser atropellado por un bus en la calle María Angélica Idrovo, en Cumbayá. Este hecho ocurrió la noche del viernes 21 de abril de 2023.

Así lo informaron las autoridades de la institución de educación superior, Universidad San Francisco de Quito (USFQ).

El domingo 23 de abril, hubo un ambiente de solemnidad en los jardines del campus, donde los estudiantes, exalumnos, profesores de la institución y allegados de Gangotena se despidieron.

¿Cómo murió Santiago Gangotena?

El hecho ocurrió a las 22:00 a pocas cuadras de la universidad, en una zona donde se la conoce de riesgo para los peatones porque los automotores no respetan las velocidades de la zona.

Después de ser atropellado, los transeúntes y personal que laboraba en la zona llamaron al ECU 911. Llegaron los paramédicos, lo montaron en la camilla y se lo llevaron, al Hospital de los Valles, donde se confirmó su muerte.

El sábado 22 de abril, la Fiscalía General del Estado anunció que abrió una investigación sobre su muerte.

¿Quién fue Santiago Gangotena?

Gangotena nació en Quito y obtuvo títulos universitarios en Estados Unidos. Tenía un Doctorado en Física por la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill y una Maestría en Física Nuclear por la Universidad de Auburn.

En 1988 fundó la USFQ, el primer centro académico totalmente privado de Ecuador.

Fue físico y exrector de la universidad; además se desempeñaba como Canciller y Miembro del Consejo de Regentes de la Usfq luego de que su amigo y también fundador de la universidad, Carlos Montúfar, asumiera la rectoría en 2015.

Como académico, fue profesor por más de 30 años de varias universidades en el extranjero y en Ecuador.

Gangotena era escritor y apasionado con la pintura. Fue articulista para EL COMERCIO y otros diarios nacionales. Fundó empresas editoriales, de diseño gráfico y publicidad.

Marena Valarezo de despidió de su esposo

En diciembre de 2021, Santiago Gangotena se casó con la exreina y exconcejal de Quito, Macarena Valarezo. Con la voz entrecortada y con lágrimas en sus ojos, ella se despidió diciendo:

“Santi, me hiciste sentir en casa, lo único que quiero que sepas, amor de mi vida, es que agradezco cada minuto vivido, cada consejo que me diste, por las miles de veces que te dijo te amo y que con una sonrisa me respondías ´yo te amo más´”.

