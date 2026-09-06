Claro reporta una afectación parcial en sus servicios en Ecuador

Fecha de publicación: 6 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 6 de septiembre de 2026

Claro informó este domingo 6 de septiembre de 2026 que registró una afectación parcial en sus servicios en Ecuador.

La operadora señaló que su equipo técnico trabaja de manera ininterrumpida y que ha conseguido una recuperación progresiva de los servicios.

¿Qué pasó con la señal de Claro?

Usuarios de Claro reportaron problemas con los servicios de telecomunicaciones durante la mañana de este domingo 6 de septiembre de 2026 en Ecuador.

Se cumplen 2 horas desde que Claro Ecuador ha perdido su señal en buena parte del territorio nacional, la empresa no explica los motivos …



Esta es una causante de rompimiento de contrato … — Juan M. Miller ن (@Alfachackra) September 6, 2026

Las alertas difundidas en redes sociales estuvieron relacionadas principalmente con la pérdida de señal móvil, dificultades para conectarse a Internet y problemas para realizar llamadas. Los reportes procedían de ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca, entre otras localidades.

Persisten posibles intermitencias para usuarios de Claro

Mientras continúa el proceso de normalización, algunos clientes podrían experimentar intermitencias temporales en determinadas transacciones, aplicaciones y canales de atención, según el comunicado.

Claro aseguró que despliega los esfuerzos necesarios para garantizar la calidad y continuidad del servicio. Además, ofreció disculpas por las molestias ocasionadas.

La empresa no detalló las causas de la afectación ni precisó qué servicios o sectores del país registraron los inconvenientes. Tampoco informó cuándo concluirá completamente el proceso de normalización.

Qué pasa con la señal de Claro; preguntas frecuentes

❓¿Qué pasó con el servicio de Claro en Ecuador este 6 de septiembre? Usuarios de Claro reportaron fallas en los servicios de telecomunicaciones durante la mañana de este domingo 6 de septiembre de 2026.

Los principales problemas estuvieron relacionados con pérdida de señal móvil, dificultades para conectarse a Internet y problemas para realizar llamadas. ❓¿Qué dijo Claro sobre las fallas reportadas por sus usuarios? Claro confirmó que registró una “afectación parcial” en sus servicios.

La operadora señaló que su equipo técnico trabaja de manera ininterrumpida y que la recuperación de los servicios avanza progresivamente. ❓¿En qué ciudades se reportaron problemas con Claro? Los reportes de usuarios procedieron de ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca, además de otras localidades del país.

La empresa no ha detallado oficialmente cuáles fueron todas las zonas afectadas por la falla. ❓¿Qué servicios de Claro presentan problemas? Los usuarios reportaron dificultades con la señal móvil, la conexión a Internet y las llamadas.

Además, Claro advirtió que durante la recuperación pueden presentarse intermitencias temporales en determinadas transacciones, aplicaciones y canales de atención. ❓¿Cuándo se normalizará completamente el servicio de Claro? Hasta el momento, Claro no ha informado una hora específica para la normalización total de sus servicios.

La compañía tampoco ha explicado públicamente qué originó la afectación y únicamente señaló que la recuperación avanza de manera progresiva.

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