La mañana de este sábado 9 de agosto de 2025, un siniestro de tránsito en Balzapamba dejó un saldo preliminar de cinco personas fallecidas y 22 heridas.

El hecho se registró en la vía San Miguel–Montalvo, en la provincia de Bolívar. Un autobús interprovincial perdió el control y volcó fuera de la calzada, a la altura del sector Balzapamba.

El ECU 911 informó que los afectados fueron atendidos por unidades de primera respuesta. Luego fueron trasladados a diferentes casas de salud.

El siniestro de tránsito en San Miguel

La alerta ingresó al sistema ECU 911 de Guaranda, lo que activó la coordinación de Policía, Comisión de Tránsito del Ecuador, Cuerpo de Bomberos de Balzapamba y Ministerio de Salud Pública.

🚨 Unidades de primera respuesta trasladaron a los afectados del siniestro de tránsito a diferentes casas de salud. De forma preliminar, se reportan 22 personas heridas y 5 fallecidas.



En el sitio, personal de la @PoliciaEcuador y @CTEcuador ejecutan los procedimientos… pic.twitter.com/lbEsSGgDhF — Coordinación Zonal 5 y 8 ECU 911 (@ecu911sambo) August 9, 2025

Las brigadas brindaron atención médica de urgencia, estabilizaron a los heridos y aseguraron el retiro del vehículo con maquinaria pesada. La vía se mantuvo parcialmente cerrada durante las labores de rescate.

Investigación para determinar las causas del siniestro

Las autoridades investigan las causas del siniestro. Analizan hipótesis como el exceso de velocidad, una falla mecánica o las condiciones climáticas adversas.

El informe oficial de la Comisión de Tránsito del Ecuador se emitirá en las próximas horas.

Un tramo vial con antecedentes de alta siniestralidad

Este hecho se suma a otros siniestros registrados en la vía San Miguel–Montalvo. Es una carretera considerada como de alto riesgo por su topografía montañosa y curvas cerradas.

En mayo y junio de 2025, ya se registraron otros dos siniestros que dejaron víctimas mortales.

Noticia en desarrollo…

