Un accidente de tránsito generó alarma en el cantón Mejía la madrugada de este jueves 11 de diciembre. Dos vehículos pesados chocaron en la vía Alóag, a la altura de la línea del tren, y el impacto desató un incendio en la zona. La emergencia ingresó al ECU 911 a las 05:28 y activó de inmediato el protocolo de atención.

El centro de despacho coordinó la movilización de equipos de socorro y unidades policiales. Desde la Sala Operativa de Mejía se enviaron vehículos de rescate y ambulancias del Cuerpo de Bomberos del cantón, además de recursos de la Policía Nacional. Los equipos se trasladaron al sitio para enfrentar el siniestro y controlar la situación.

Personal de socorro confirmó que, lamentablemente, una persona falleció.

Operativos de respuesta en el punto del incendio en Alóag

El personal de primera respuesta llegó a la zona y ejecutó las labores necesarias frente a la emergencia. Los bomberos trabajaron en el control del incendio y en la asistencia derivada del choque entre los vehículos pesados. La Policía apoyó con el resguardo del área y con la gestión del tránsito para mantener la seguridad mientras avanzaban los trabajos.

Hasta el cierre de este reporte, las instituciones no confirmaron cuántas personas resultaron heridas o fallecidas. Los equipos continuaban con las acciones de verificación y con la recopilación de información en el sitio. Las autoridades señalaron que el siniestro todavía estaba en atención y que la información se actualiza conforme avanzan los procedimientos.

Cierre vial y recomendaciones para los conductores

Los agentes de tránsito anunciaron que la circulación en la vía Alóag permanece totalmente cerrada a la altura del km 3. La medida busca garantizar la seguridad de los equipos de emergencia y evitar nuevos riesgos mientras se controla la situación.

Las autoridades recomendaron tomar rutas alternas y conducir con precaución. También pidieron a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales, donde se dará seguimiento a la evolución de la emergencia.

