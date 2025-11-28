La Cancillería hace un cambio en el trámite de visas dentro y fuera de Ecuador

Fecha de publicación: 8 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 7 de septiembre de 2026

La Cancillería hizo un cambio para el trámite de visas dentro y fuera de Ecuador, este viernes 28 de noviembre de 2025.

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El cambio de la Cancillería para el trámite de visas dentro y fuera de Ecuador

La Cancillería informó que desde el 26 de noviembre de 2025 todos los procesos de visas y trámites asociados serán gestionados exclusivamente a través del sistema electrónico eVISAS, mediante el Centro de Servicios Digitales (Cesdi).

La entidad indicó que esta medida aplica para ciudadanos dentro y fuera del país.

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Trámites solo a través del portal oficial

Los usuarios deberán realizar todas sus solicitudes desde cualquier parte del mundo ingresando al portal oficial de Servicios Digitales del Ministerio: https://serviciosdigitales.cancilleria.gob.ec.

Los trámites ingresados antes del 26 de noviembre de 2025 serán resueltos en un plazo máximo de 30 días a partir de esa fecha.

Excepciones para visas de protección internacional

La Cancillería aclaró que quedan exceptuadas de esta disposición las visas de protección internacional.

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Este tipo de visas continuarán con el procesamiento de forma presencial en las direcciones zonales, conforme al procedimiento vigente.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana indicó que los objetivos de la medida son; la modernización de los servicios consulares, la eficiencia administrativa y la mejora continua en la atención a las personas en movilidad humana.

Agregó que la digitalización busca optimizar tiempos y garantizar mayor seguridad en los procesos.

Informe externo: Cancillería

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