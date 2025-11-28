La Cancillería hace un cambio en el trámite de visas dentro y fuera de Ecuador

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La Cancillería hizo un cambio para el trámite de visas dentro y fuera de Ecuador, este viernes 28 de noviembre de 2025.
La Cancillería informó que desde el 26 de noviembre de 2025 todos los procesos de visas y trámites asociados serán gestionados exclusivamente a través del sistema electrónico eVISAS, mediante el Centro de Servicios Digitales (Cesdi).
La entidad indicó que esta medida aplica para ciudadanos dentro y fuera del país.
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Los usuarios deberán realizar todas sus solicitudes desde cualquier parte del mundo ingresando al portal oficial de Servicios Digitales del Ministerio: https://serviciosdigitales.cancilleria.gob.ec.
Los trámites ingresados antes del 26 de noviembre de 2025 serán resueltos en un plazo máximo de 30 días a partir de esa fecha.
La Cancillería aclaró que quedan exceptuadas de esta disposición las visas de protección internacional.
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Este tipo de visas continuarán con el procesamiento de forma presencial en las direcciones zonales, conforme al procedimiento vigente.
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana indicó que los objetivos de la medida son; la modernización de los servicios consulares, la eficiencia administrativa y la mejora continua en la atención a las personas en movilidad humana.
Agregó que la digitalización busca optimizar tiempos y garantizar mayor seguridad en los procesos.
Informe externo: Cancillería