Bomberos intentan controlar incendio forestal en Guano, Chimborazo

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

Un incendio forestal moviliza a los equipos de emergencia en el sector Cahuají, perteneciente al cantón Guano, en la provincia de Chimborazo, este miércoles 21 de octubre de 2026.

El ECU 911 coordinó la atención de esta emergencia y gestionó la intervención del personal del Cuerpo de Bomberos. Los equipos acudieron al lugar para ejecutar las tareas de control y sofocación del fuego.

De acuerdo con el reporte del servicio de emergencias, los bomberos continúan con las labores en el área afectada.

📍 #Guano | El @ECU911_ coordinó la atención de un incendio forestal en el sector Cahuají. 🚒



Personal del Cuerpo de Bomberos se encuentra en el sitio realizando labores de control y sofocación.



🌿 En caso de ver humo o fuego, llama de inmediato a la #LíneaÚnicaParaEmergencias… pic.twitter.com/KBaOG5NBZH — Coordinación Zonal 3 ECU 911 Ambato (@ECU911Ambato) October 21, 2026

Bomberos trabajan para controlar el fuego en Cahuají

El personal de emergencia permanece en el sector para intentar sofocar las llamas y controlar el avance del incendio forestal. La intervención busca contener el fuego en esta zona del cantón Guano.

El reporte del ECU 911 confirma la coordinación de los equipos de respuesta, pero no incluye detalles sobre el número de efectivos desplegados, los recursos utilizados ni el tiempo estimado para concluir las tareas.

Tampoco existe información confirmada sobre posibles daños a viviendas, cultivos o infraestructura, ni sobre personas afectadas por la emergencia.

ECU 911 coordinó la atención de la emergencia

El servicio integrado de seguridad ECU 911 gestionó la respuesta ante el incendio forestal y coordinó la presencia de los bomberos en Cahuají.

La institución cumple un papel de articulación entre los organismos de respuesta ante emergencias. En este caso, la atención se concentra en las labores para controlar y extinguir el fuego en el sector de Chimborazo.

Incendios forestales en Ecuador

Los incendios forestales pueden afectar la vegetación, los ecosistemas y la calidad del aire, además de representar un riesgo para las comunidades cuando las llamas se acercan a zonas pobladas.

En el caso de Cahuají, el reporte de este miércoles confirma que los equipos de emergencia continúan con las labores de control. Sin embargo, todavía no existen datos oficiales sobre la superficie afectada, el origen del fuego o el balance de daños.

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