Más de 8 000 personas ya se registraron en el nivel A2 del programa de becas “Because He Is Nice”. Es una iniciativa gratuita orientada al aprendizaje continuo del idioma inglés, que impulsa el Gobierno de Ecuador.

En esta segunda fase, el programa proyecta llegar a 200 000 beneficiarios entre estudiantes que ya participaron en el primer nivel y nuevos aspirantes.

El objetivo del programa es fortalecer las competencias lingüísticas de la juventud ecuatoriana, con el fin de mejorar sus oportunidades laborales y de desarrollo profesional. En la primera etapa, miles de jóvenes de todo el país accedieron gratuitamente al nivel A1.

Alta demanda por becas y continuidad académica en línea

La segunda fase del programa educativo, habilitada desde el 13 de noviembre, responde a una creciente demanda por capacitación digital y certificaciones internacionales.

Los 8 263 inscritos completaron previamente el nivel A1. Es el requisito indispensable para avanzar en este proceso académico ágil y 100% virtual.

Con 120 horas de estudio en línea, la capacitación permite que estudiantes y profesionales fortalezcan sus competencias lingüísticas desde cualquier lugar del país.

Según el Ministerio, 156 000 estudiantes que finalizaron el nivel A1 podrán avanzar de manera directa al nivel A2, sin necesidad de realizar un nuevo registro o proceso adicional. Este paso garantiza la continuidad académica.

Inscripciones abiertas y acceso equitativo a oportunidades de formación

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 25 de noviembre de 2025, a través de la plataforma habilitada por el Ministerio de Educación.

El Gobierno ratificó la vigencia de este programa. El objetivo es fortalecer el talento humano y la preparación.

