Abren convocatoria para estudiar en Estados Unidos con beca dirigida a profesionales en Ecuador

Los profesionales ecuatorianos con título universitario y al menos cinco años de experiencia laboral pueden postular hasta el 11 de agosto de 2026 al programa Hubert H. Humphrey. Esta iniciativa, administrada por la Comisión Fulbright Ecuador, ofrece diez meses de formación académica y desarrollo profesional en Estados Unidos. Aunque el programa no otorga un título de posgrado, fortalece capacidades de liderazgo y especialización mediante actividades académicas y experiencias profesionales en instituciones estadounidenses.
La convocatoria está dirigida a profesionales de los sectores público, privado y organizaciones sin fines de lucro que ocupen o aspiren a desempeñar funciones de liderazgo y formulación de políticas públicas. Las áreas habilitadas incluyen:
De acuerdo con la Comisión Fulbright Ecuador, el programa busca fortalecer las capacidades de profesionales que generen impacto en sus comunidades y organizaciones.
Entre los principales requisitos se encuentran:
Asimismo, los candidatos deben comprometerse a regresar a Ecuador durante al menos dos años después de finalizar el programa, como parte de las condiciones de la visa J-1 utilizada para este intercambio académico.
La convocatoria permanecerá abierta hasta las 17:00 horas del 11 de agosto de 2026. Antes de esa fecha, los aspirantes que requieran el examen institucional de inglés deberán inscribirse hasta el 2 de agosto. Las evaluaciones se desarrollarán entre el 5 y el 7 de agosto. Posteriormente, se realizarán entrevistas a los candidatos preseleccionados durante agosto y las nominaciones nacionales se comunicarán en septiembre. La selección definitiva por parte del programa internacional está prevista para mayo de 2027.
Según la Comisión Fulbright Ecuador, las postulaciones nominadas por el país compiten posteriormente con candidaturas provenientes de alrededor de 160 países. Estas son evaluadas por comités independientes en Estados Unidos antes de la aprobación final del J. William Fulbright Foreign Scholarship Board.
Los interesados pueden consultar las bases, requisitos y el formulario de aplicación en el portal oficial de Fulbright Ecuador.
Es un programa de intercambio profesional de diez meses en Estados Unidos.
Administrado por la Comisión Fulbright Ecuador, el programa está dirigido a profesionales con experiencia laboral que buscan fortalecer sus capacidades de liderazgo y especialización mediante formación académica y experiencias profesionales. No otorga un título de posgrado.
Profesionales ecuatorianos con título universitario y al menos cinco años de experiencia laboral.
Los postulantes deben tener ciudadanía ecuatoriana, un título de licenciatura o ingeniería y un mínimo de cinco años de experiencia profesional a tiempo completo después de graduarse. La convocatoria está dirigida a personas de los sectores público, privado y organizaciones sin fines de lucro con potencial de liderazgo.
Cumplir con los requisitos académicos, laborales y demostrar un nivel intermedio de inglés.
Además del título universitario y la experiencia laboral, los aspirantes deben acreditar conocimientos de inglés mediante TOEFL iBT, IELTS, Duolingo English Test o el examen institucional habilitado para esta convocatoria. También deben presentar dos cartas de recomendación y completar la solicitud en inglés.
Hasta las 17:00 del 11 de agosto de 2026.
Quienes necesiten rendir el examen institucional de inglés deberán inscribirse hasta el 2 de agosto. Las evaluaciones se realizarán entre el 5 y el 7 de agosto, mientras que las entrevistas a los candidatos preseleccionados se efectuarán durante ese mismo mes.
Regresar a Ecuador por al menos dos años.
Como condición de la visa J-1 utilizada para este intercambio académico, los participantes deben retornar al país durante un mínimo de dos años una vez concluido el programa. Posteriormente, las postulaciones nominadas por Ecuador competirán con candidaturas de alrededor de 160 países antes de la selección definitiva.