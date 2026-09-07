Autorizan la venta de conejos en ferias del país tras superar alerta de EHC

Fecha de publicación: 7 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 7 de septiembre de 2026

Las actividades comerciales para el sector agropecuario recuperaron su dinamismo regular. La Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad) oficializó la reapertura para la venta de conejos en ferias y establecimientos de concentración de animales en Tungurahua y en todas las provincias del país, tras comprobar un comportamiento epidemiológico favorable y la ausencia de nuevos contagios vinculados a la Enfermedad Hemorrágica del Conejo (EHC).

Reactivación de la venta de conejos en ferias

La disposición técnica rige formalmente desde el 3 de septiembre de 2026, fecha en la que se constató que no existen reportes de la afección viral desde la semana epidemiológica 30.

Esta resolución permite que tanto criadores como comerciantes reactiven de forma inmediata el intercambio y comercialización de ejemplares cunícolas en plazas de expendio colectivo, siempre que mantengan la aplicación estricta de las normas de bioseguridad y las directrices zoosanitarias vigentes a escala nacional.

Marco legal y derogatoria de restricciones previas

La autorización quedó suscrita con una resolución mediante la cual, la autoridad sanitaria dejó sin efecto el documento aprobado previamente el 19 de mayo de 2026. Aquel mandato anterior había fijado limitaciones temporales y cercos de fiscalización para frenar la dispersión del patógeno tras su identificación inicial registrada el 6 de abril de 2026.

Monitoreo técnico y conclusión de medidas específicas

El retiro de las trabas al comercio respondió a los análisis técnicos de seguimiento ejecutados por las brigadas veterinarias oficiales.

La evaluación periódica de la curva de contagios determinó un descenso continuo y sostenido de los focos infecciosos, lo cual marcó el cierre definitivo de la etapa de acciones restrictivas directas orientadas a la contención de la patología hemorrágica.

Protocolos de bioseguridad y vigilancia sanitaria

A pesar de la reapertura de los espacios comerciales, la entidad reguladora ratificó que mantendrá esquemas de vigilancia epidemiológica activa para identificar y responder a cualquier contingencia que amenace el patrimonio zoosanitario.

Asimismo, se instó a los actores de la cadena cunícola a sostener buenas prácticas higiénicas en los predios y a reportar de manera oportuna a los inspectores si observan sintomatologías compatibles con cuadros clínicos de relevancia sanitaria.

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