Así quedaron las universidades de Ecuador en el nuevo ranking mundial QS 2027

Seis universidades de Ecuador aparecen en la edición 2027 del QS World University Rankings. Los datos fueron publicados por la plataforma el 18 de junio de 2026.

Este ranking no otorga una posición exacta a cada institución. Las agrupa, en cambio, en bandas o rangos de posición. Por ejemplo, una universidad ubicada en la banda “771-780” ocupa alguno de esos diez lugares, sin que se precise cuál.

¿En qué puesto quedó cada universidad ecuatoriana?

La Universidad San Francisco de Quito (USFQ) es la mejor ubicada del país. Se encuentra en la banda 771-780, luego de estar en la banda 801-850 en la edición anterior.

La Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) y la Universidad Espíritu Santo (UEES) comparten la banda 901-950. Ambas subieron desde la banda 951-1000 que ocupaban antes.

La Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) se mantuvo en la banda 1001-1200, la misma posición de la edición previa.

La Universidad de Las Américas (UDLA) tampoco registró cambios. Permanece en la banda 1201-1400.

La Escuela Politécnica Nacional (EPN) cierra la lista en la banda 1401 en adelante, igual que en la edición anterior.

¿Cuáles son las diez mejores universidades del mundo?

Massachusetts Institute of Technology (MIT), Estados Unidos Imperial College London, Reino Unido Stanford University, Estados Unidos University of Oxford, Reino Unido Harvard University, Estados Unidos University of Cambridge, Reino Unido California Institute of Technology (Caltech), Estados Unidos ETH Zurich, Suiza UCL, Reino Unido National University of Singapore (NUS), Singapur

¿Cuáles son las diez mejores universidades de Latinoamérica?

Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina — posición 84 en el ranking mundial Pontificia Universidad Católica de Chile (UC), Chile — posición 119 Universidade de São Paulo, Brasil — posición 133 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), México — posición 145 Universidad de Chile, Chile — posición 185 Tecnológico de Monterrey, México — posición 188 Universidad de los Andes, Colombia — posición 233 Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Brasil — posición 277 Universidad Nacional de Colombia, Colombia — posición 293 Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Perú — posición 357

Ninguna universidad ecuatoriana figura entre las diez primeras de la región, de acuerdo con estos datos.

¿Con qué criterios se elabora este ranking?



QS World University Rankings 2027 evalúa a cada universidad con varios indicadores, según su propia metodología.

Entre ellos figuran el reconocimiento entre académicos y entre empleadores, la proporción de profesores por estudiante, la producción de investigación por profesor, la presencia de estudiantes y docentes internacionales, y los resultados laborales de los graduados.

Con esa fórmula, la plataforma compara a más de 1 500 universidades en el mundo.