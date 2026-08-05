Así quedaron las universidades de Ecuador en el nuevo ranking mundial QS 2027

Seis universidades de Ecuador aparecen en la edición 2027 del QS World University Rankings. Los datos fueron publicados por la plataforma el 18 de junio de 2026.
Este ranking no otorga una posición exacta a cada institución. Las agrupa, en cambio, en bandas o rangos de posición. Por ejemplo, una universidad ubicada en la banda “771-780” ocupa alguno de esos diez lugares, sin que se precise cuál.
La Universidad San Francisco de Quito (USFQ) es la mejor ubicada del país. Se encuentra en la banda 771-780, luego de estar en la banda 801-850 en la edición anterior.
La Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) y la Universidad Espíritu Santo (UEES) comparten la banda 901-950. Ambas subieron desde la banda 951-1000 que ocupaban antes.
La Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) se mantuvo en la banda 1001-1200, la misma posición de la edición previa.
La Universidad de Las Américas (UDLA) tampoco registró cambios. Permanece en la banda 1201-1400.
La Escuela Politécnica Nacional (EPN) cierra la lista en la banda 1401 en adelante, igual que en la edición anterior.
Ninguna universidad ecuatoriana figura entre las diez primeras de la región, de acuerdo con estos datos.
QS World University Rankings 2027 evalúa a cada universidad con varios indicadores, según su propia metodología.
Entre ellos figuran el reconocimiento entre académicos y entre empleadores, la proporción de profesores por estudiante, la producción de investigación por profesor, la presencia de estudiantes y docentes internacionales, y los resultados laborales de los graduados.
Con esa fórmula, la plataforma compara a más de 1 500 universidades en el mundo.