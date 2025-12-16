Tras la decisión de suspender el cobro de la Tasa de Recolección de Basura (TRB) mediante la planilla de energía eléctrica que tomó el Gobierno Nacional, los municipios han debido buscar la manera de cobrarla para mantener operativo el servicio.

Más noticias

Ambato inició con el cobro de la tasa de recolección de basura desde diciembre

El Municipio de Ambato decidió incluir la tasa de recolección de basura en la planilla de agua potable. Decisión que recibe opiniones contrarias de los ambateños.

Esta decisión se tomó luego de un análisis técnico, social, financiero y legal por parte de la Empresa Municipal de Desechos Sólidos de Ambato, quien determinó implementar un sistema de cobros mixto para el proceso, que incluye: recolección, barrido, transporte y disposición final de residuos.

Así, el cobro de la tasa se traspasó a la planilla de agua potable, a cargo de la empresa Emapa, luego de que lo aprobó el Concejo de Ambato. La medida se aplicará a aproximadamente 80 000 clientes de Ambato.

Para realizar el cobro, se estableció una estructura tarifaria que se basa en “quien más consume más paga”, lo cual ha recibido el rechazo de ciertos sectores.

Para ello, se divide a los usuarios en tres segmentos, según su consumo de agua y el nivel de generación de desechos: residencial, comercial e industrial.

En el sector residencial, la tarifa establecida fluctúa entre 1,95 y 11 dólares para quienes consumen de 1 a 10 m³ de agua; en el comercial, va de 5 a 12 dólares, con consumo de entre 11 y 25 m³, y en la industrial, se fijó un monto único de 21,21 dólares y se le sumará un costo por tonelada de basura de 78,59 dólares.

Así, la normativa traslada al mayor generador de desechos la mayor parte de pago. Con ello, se aspira recaudar alrededor de 5,5 millones de dólares al año, monto superior al que recaudaba la Empresa Eléctrica por la tasa.

@epemapaambato 🔴¡ATENCIÓN CIUDADANOS DE AMBATO! 🚨 A partir de DICIEMBRE, tu pago por la Recolección de Basura se incluye en la planilla de EMAPA. Simplificamos la gestión para que puedas cumplir con tu deber ciudadano de manera más eficiente. 🗓️ Recuerda: Quien más consume más paga. Acércate a nuestras agencias. ¡Tu compromiso es clave! ♬ sonido original – epemapaambato – EMAPA

Alcalde de Quito también presentó propuesta

El Municipio de Quito definió una nueva propuesta para mantener la continuidad del servicio y asegurar su sostenibilidad financiera. La administración presentará esta propuesta para debate este martes en el Concejo Metropolitano.

El alcalde Pabel Muñoz indicó que la iniciativa combina un compromiso ambiental con responsabilidad financiera. Señaló que el esquema garantiza la continuidad del servicio y ofrece una estructura que busca equilibrar los aportes de los usuarios según su nivel de consumo.

La propuesta también divide la tarifa en tres segmentos de usuarios y aplica rangos progresivos basados en el consumo de agua. El Municipio planteó esta fórmula porque el consumo menor paga menos y el consumo mayor, que implica más generación de residuos, aporta un valor más alto.

La segmentación incluye tres sectores. El sector residencial agrupa a hogares, familias y departamentos, y representa el 89% de los usuarios. Sector comercial incluye tiendas, locales y pequeños negocios, y representa el 10%. El sector industrial corresponde a las industrias y representa el 1%.

El Alcalde afirmó que mantendrá una reunión con el sector industrial porque muchas industrias tratan sus propios recursos. Los estudios técnicos muestran una correlación de 92,49% entre el consumo de agua potable y la generación de basura. Este dato respalda la estructura seleccionada para el cobro. Según las estimaciones municipales, seis de cada 10 usuarios pagarán lo mismo o menos de lo que cancelaban cuando la tasa venía incluida en la factura eléctrica. El 59% resultará beneficiado y asumirá un valor igual o menor al que aparecía en la planilla de luz.

El Municipio prevé que, si el Concejo aprueba la propuesta, esta entrará en vigencia en enero de 2026. Con ello, el cobro regular de la TRB se normalizará en febrero. El alcalde también señaló que el Municipio asumirá la tasa correspondiente a noviembre y diciembre, que suma aproximadamente USD 6 millones mensuales.

Te recomendamos