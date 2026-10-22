Armada intercepta lancha con 1,2 toneladas de sustancias sujetas a fiscalización en Esmeraldas

Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

La Armada del Ecuador interceptó una embarcación en el cantón Río Verde, provincia de Esmeraldas, en cuyo interior encontró 61 bultos con 1 220 kilos de presuntas sustancias sujetas a fiscalización, aseguró en un comunicado este 22 de octubre de 2026.

Según la información difundida por la institución naval, los tripulantes huyeron después de que la lancha encalló en la costa. El personal militar aseguró la embarcación y sus equipos, además de los paquetes que transportaba.

La operación permitió retirar de circulación la lancha y dos motores fuera de borda. La Armada trasladó las evidencias hasta el puerto de Esmeraldas para los análisis correspondientes y los trámites legales.

61 BULTOS INCAUTADOS EN OPERACIÓN MARÍTIMA EN ESMERALDAS pic.twitter.com/0YLWgQYlzM — Armada del Ecuador (@armada_ecuador) October 22, 2026

Operativo naval en Río Verde

La intervención ocurrió en el litoral de Esmeraldas, una provincia costera del norte de Ecuador. Durante el procedimiento, el personal naval tomó control de la embarcación después de que sus ocupantes escaparon.

Los dos motores fuera de borda también quedaron bajo custodia de los uniformados. Estos equipos permiten la propulsión de embarcaciones pequeñas y forman parte de las evidencias que la institución recogió durante el operativo.

La Armada informó que los tripulantes abandonaron la lancha luego de encallarla cerca de la costa. La acción permitió a los uniformados asegurar el material que permanecía en la embarcación.

61 bultos con 1 220 kilos de presuntas sustancias

Entre las evidencias constan 61 bultos que, en conjunto, pesan 1 220 kilos. La Armada identificó el contenido como presuntas sustancias sujetas a fiscalización, una denominación que requiere análisis técnicos para determinar su composición.

El peso total equivale a 1,22 toneladas. Los paquetes forman parte de los elementos que el personal naval trasladó para los procedimientos correspondientes.

La identificación definitiva del contenido resulta clave para establecer qué sustancia transportaba la lancha y continuar con las diligencias legales relacionadas con el caso.

Evidencias trasladadas al puerto de Esmeraldas

Tras asegurar la embarcación, los motores y los bultos, la Armada trasladó las evidencias al puerto de Esmeraldas. Allí se cumplirán los análisis y trámites legales pertinentes, de acuerdo con la información oficial.

El procedimiento permitirá documentar el material incautado y determinar su composición dentro de las actuaciones correspondientes.

La operación en Río Verde se suma a las intervenciones que ejecuta la Armada en las aguas y zonas costeras del país para controlar actividades ilícitas. En este caso, la institución centró el procedimiento en la interceptación de la lancha y el aseguramiento de la carga que transportaba.

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