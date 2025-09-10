Las autoridades realizaron un operativo en conjunto en los exteriores de hospitales del Ministerio de Salud Pública (MSP) y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en Durán, en la provincia de Guayas. Se detectaron varios problemas, entre ellos, medicamentos irregulares.

Arcsa decomisó medicamentos e insumos que se comercializaban informalmente

Este miércoles 10 de septiembre de 2025, autoridades de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) acudieron a los exteriores del Hospital General Enrique Ortega Moreira, en Durán.

Junto a funcionarios y miembros de la Gobernación del Guayas, la Intendencia de Policía, Municipio de Durán, la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud (Acess) y Fuerzas Armadas, se retiraron del mercado más de 470 productos que se comercializaban en carpas ilegales.

Los técnicos de la Arcsa hallaron fármacos y dispositivos médicos con novedades, como ampollas de fentanilo, tramadol, anestésicos, analgésicos, antibióticos, sueros, catéteres, sondas, entre otros artículos.

Varios de los insumos se expedían sin receta médica o sin contar un adecuado almacenamiento que garantice la inocuidad de los medicamentos.

Se desmantelaron cinco de estas carpas de venta irregular ubicadas en la vía pública.

2 200 medicamentos irregulares, retirados del mercado en Durán

Asimismo, se realizó una inspección en un local cercano al Hospital Básico del IESS, en el mismo cantón.

Este negocio funcionaba como una farmacia clandestina y mantenía graves irregularidades: falta de higiene, presencia de plagas y heces de roedores en refrigeradores y estantes.

Además, se almacenaban más de 1 000 muestras médicas cuya venta está prohibida.

Más de 2.200 medicamentos y dispositivos médicos irregulares retirados, carpas que servían como farmacias improvisadas desmanteladas, un local clausurado y un detenido fue el saldo del operativo realizado hoy en exteriores de hospitales de #Durán. 🚨💊#ArcsaControla ✅ pic.twitter.com/K0v7Uc0C5E — Arcsa Ecuador (@Arcsa_Ec) September 10, 2025

Los propietarios tenían un espacio que funcionaba como consultorio médico, algo prohibido por la ley.

Más de 2 200 medicamentos irregulares fueron retirados del mercado. El local fue clausurado.

Arcsa recomendó denunciar la venta irregular de fármacos

La Arcsa recomendó a la ciudadanía adquirir los medicamentos únicamente en farmacias legales, que garanticen buenas prácticas de almacenamiento.

También invitó a que se denuncie la comercialización ilegal de fármacos y otros productos de uso y consumo humano.

Ministro de Salud recorrió hospitales en Manabí

El ministro de Salud, Jimmy Martin, advirtió irregularidades sobre medicamentos en un recorrido por hospitales de Manabí, el martes 9 de septiembre de 2025.

Martín recorrió varios establecimientos de salud en los cantones de Tosagua, Rocafuerte, Portoviejo y Manta, como parte del monitoreo que se realiza en diferentes provincias del país.

“Estamos tomando los correctivos necesarios para garantizar la continuidad de los servicios con calidad y eficiencia, asegurando el acceso a la comunidad a una atención oportuna”, enfatizó el Ministro.

Remoción de la Directora Distrital de Salud

Tras la visita, Jimmy Martín, removió a la directora distrital por irregularidades administrativas en la distribución de medicamentos y dispositivos médicos en el Centro de Salud Tipo C Tosagua y en el Hospital Natalia Huerta de Niemes.

Además, la Coordinación Zonal 4 de Salud abrió un expediente contra varios funcionarios que laboran en las bodegas para proceder con las investigaciones internas respectivas, junto a la Fiscalía.

Esto para determinar posibles responsabilidades sancionatorias de ser el caso.

