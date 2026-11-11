ANT alerta sobre correos falsos que notifican multas de tránsito y solicitan pagos

Fecha de publicación: 11 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de noviembre de 2026

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) alertó sobre la circulación de mensajes fraudulentos que suplantan la identidad de la institución. Los correos electrónicos informan sobre supuestas multas pendientes de pago y utilizan advertencias sobre recargos para presionar a los destinatarios.

En una publicación difundida este 11 de noviembre de 2026, la entidad pidió a la ciudadanía no ingresar a enlaces sospechosos ni entregar información personal o bancaria. La ANT también precisó que la información oficial se encuentra en sus canales institucionales.

El correo falso anuncia una multa de USD 47

El mensaje que circula por correo electrónico utiliza el asunto ‘Multa de tránsito pendiente de pago’ y presenta una supuesta notificación oficial del sistema de infracciones de la ANT.

El texto informa al destinatario que registra una infracción de tránsito pendiente. Además, menciona que, de acuerdo con el Código Orgánico Integral Penal (COIP), el valor de la sanción aumentará un 30% si la persona no cancela dentro del plazo establecido.

La comunicación identifica la supuesta infracción como ‘Estacionamiento en zona prohibida’. También muestra un estado de ‘Pendiente – Próximo a recargo’ y establece un valor de USD 47.

¡Cuidado! ⚠️



Circulan mensajes falsos que suplantan la identidad de la ANT.



No ingreses a enlaces sospechosos ni proporciones datos personales o bancarios.



Verifica la información únicamente a través de los canales oficiales de la ANT. pic.twitter.com/SZC4fZWvlq — ANT Ecuador (@ANT_ECUADOR) November 11, 2026

La advertencia sobre el supuesto recargo

Uno de los elementos del correo es la amenaza de un incremento económico. El mensaje asegura que la multa subirá un 30% si el ciudadano no realiza el pago a tiempo.

Después, el correo invita al destinatario a cancelar la supuesta deuda mediante un portal de pagos electrónicos. Esta indicación forma parte de la comunicación fraudulenta que suplanta la identidad de la Agencia Nacional de Tránsito.

La entidad no confirmó que los valores, la infracción o el plazo que aparecen en ese mensaje correspondan a una obligación real. Por eso, la alerta institucional se centra en evitar que los usuarios entreguen datos personales o financieros a través de enlaces sospechosos.

ANT pide verificar la información en sus canales oficiales

La Agencia Nacional de Tránsito difundió su advertencia ante la circulación de estos mensajes. La institución pidió a los ciudadanos desconfiar de los correos que utilizan su nombre para solicitar pagos o información privada.

La suplantación de identidad busca dar apariencia institucional a una comunicación falsa. En este caso, el mensaje incorpora el nombre del sistema de infracciones, referencias al COIP y un supuesto portal seguro de pagos para generar confianza en el destinatario.

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