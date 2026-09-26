Ofertas de viviendas con bajas tasas generan alerta por posibles fraudes en Ecuador

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 26 de septiembre de 2026

El asambleísta por Azuay de ADN, Adrián Castro, alertó sobre denuncias de personas que estarían ofreciendo viviendas con financiamiento directo a tasas bajas, entre el 2,99% y 4,99%.

Castro advirtió a través de su cuenta de X que estas “ofertas” se realizan sin la intervención de una entidad financiera autorizada.

Cuidado con las estafas de viviendas a bajo interés

Según relató el legislador, los denunciantes habrían recibido pedidos de entre 2 600 y cerca de 3 900 dólares como entrada, incluso antes de conocer físicamente los inmuebles. También señaló que algunas ofertas utilizarían fotografías tomadas de redes sociales y modificadas con inteligencia artificial.

Castro no precisó si las denuncias corresponden únicamente a Cuenca o si existen casos en otras ciudades del país. Tampoco identificó públicamente a las personas o empresas señaladas.

“No pagues un centavo por una casa que no has visto, o que no tiene escrituras y certificado del Registro de la Propiedad”, insistió el legislador.

El asambleísta aseguró que la Asamblea trabaja en un proyecto de ley relacionado con este tipo de prácticas.

🚨 Ojo con esta nueva modalidad de ESTAFA.



Nos están llegando muchas denuncias acerca de personas que estarían ofreciendo casa propia con financiamiento directo al 2,99% o al 4,99%, sin banco de por medio. Te piden entre $2.600 y casi $3.900 de entrada antes de mostrarte la casa… pic.twitter.com/ghxDmbExxP — Adrian Castro (El ShunGo) (@acastropiedra) September 25, 2026

¿Cómo evitar caer en ofertas de créditos falsos?

La Superintendencia de Bancos mantiene un listado de entidades que no están autorizadas para realizar actividades financieras. El organismo recuerda que personas o empresas ajenas al sistema financiero no pueden captar recursos del público ni ejecutar habitualmente actividades reservadas a instituciones autorizadas.

Antes de entregar dinero, la recomendación es comprobar que la institución exista y esté autorizada por el organismo de control, revisar personalmente el inmueble y verificar la documentación de la propiedad.

La modalidad denunciada también llama la atención por las tasas utilizadas en la publicidad. Como informó EL COMERCIO, el Biess redujo al 2,99% la tasa de su crédito CrediCasa para primera vivienda, mientras los créditos hipotecarios de la banca privada tienen otras condiciones y requisitos.

EL COMERCIO también informó sobre una red investigada por ofrecer créditos fraudulentos a través de medios digitales.

❓ ¿Qué denunció Adrián Castro sobre supuestas ofertas de vivienda?

Adrián Castro alertó sobre personas que ofrecerían casas con financiamiento directo al 2,99% y 4,99%.

Según el legislador, algunas pedirían anticipos antes de mostrar los inmuebles y utilizarían imágenes modificadas para promocionarlos.

❓ ¿Cuánto dinero pedirían como entrada en estas ofertas?

Los montos señalados van desde 2 600 hasta cerca de 3 900 dólares.

Castro indicó que ese dinero sería solicitado antes de que los interesados puedan visitar la vivienda.

❓ ¿Las denuncias corresponden solo a Cuenca?

No está determinado.

Castro no precisó si los casos reportados se concentran en Cuenca o si también existen denuncias en otras ciudades de Ecuador.

❓ ¿Cómo verificar si una entidad financiera está autorizada en Ecuador?

La ciudadanía puede consultar los registros oficiales de los organismos de control.

La Superintendencia de Bancos mantiene un catastro público de instituciones autorizadas y una lista de entidades detectadas sin autorización. Superbancos

❓ ¿Qué se debe revisar antes de pagar por una vivienda?

Se debe verificar la existencia del inmueble, su documentación y quién recibe el dinero.

También conviene comprobar que cualquier financiamiento provenga de una institución autorizada y revisar la información directamente en canales oficiales.