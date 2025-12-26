Agencia Nacional de Tránsito reprograma turnos previstos para la tarde de este viernes 26 de diciembre

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) informó que reprograma los turnos para licencias, certificados y otros, previstos para la tarde de este viernes 26 de diciembre de 2025 de 15:00 a 19:00 por un mantenimiento; la institución dio a conocer las nuevas fechas.

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La ANT informó a la ciudadanía y a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) que su plataforma informática institucional realizará una ventana de mantenimiento en el Sistema Único de Tránsito este 26 de diciembre, en el horario de 15:00 a 19:00.

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Reprogramación de turnos para finales de diciembre

Debido a esta intervención técnica, los turnos correspondientes a esa fecha podrán ser atendidos cualquier día entre el 29, 30 y 31 de diciembre.

Siempre que los usuarios presenten el turno impreso.

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La ANT señaló que estas acciones están orientadas a mejorar el servicio y garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas de tránsito a escala nacional.