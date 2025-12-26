Agencia Nacional de Tránsito reprograma turnos previstos para la tarde de este viernes 26 de diciembre

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) informó las nuevas fechas por la reprogramación de turnos de la tarde de este viernes 26 de diciembre.

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La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) informó que reprograma los turnos para licencias, certificados y otros, previstos para la tarde de este viernes 26 de diciembre de 2025 de 15:00 a 19:00 por un mantenimiento; la institución dio a conocer las nuevas fechas.

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La ANT informó a la ciudadanía y a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) que su plataforma informática institucional realizará una ventana de mantenimiento en el Sistema Único de Tránsito este 26 de diciembre, en el horario de 15:00 a 19:00.

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Reprogramación de turnos para finales de diciembre

Debido a esta intervención técnica, los turnos correspondientes a esa fecha podrán ser atendidos cualquier día entre el 29, 30 y 31 de diciembre.

Siempre que los usuarios presenten el turno impreso.

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La ANT señaló que estas acciones están orientadas a mejorar el servicio y garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas de tránsito a escala nacional.