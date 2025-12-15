El 55 % de mujeres de una provincia andina de Ecuador sufrió violencia, según un informe

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

Más de la mitad de las mujeres de Imbabura reporta haber vivido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Eso, de acuerdo con una encuesta provincial en la región andina.

El fenómeno afecta con mayor fuerza a mujeres indígenas, afrodescendientes y habitantes de zonas rurales, según el análisis territorial de los resultados.

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El 55 % de mujeres de una provincia andina de Ecuador sufrió violencia

El 55,1 % de las mujeres de la provincia andina de Imbabura, al norte de Ecuador, sufrió algún tipo de violencia a lo largo de su vida.

Eso, según una encuesta provincial sobre violencia basada en género impulsada por el programa Warmi de la Prefectura de Imbabura, con apoyo técnico y financiero de la Cooperación Alemana.

El levantamiento de información permite dimensionar la magnitud del problema en cantones que históricamente no contaron con datos específicos y orientar políticas públicas.

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Violencia de género en Imbabura: datos clave

El estudio identifica múltiples formas de violencia contra las mujeres, entre ellas la psicológica, física, sexual, económica y política. La violencia psicológica registra la mayor prevalencia en la provincia, con un 41,7 %, seguida de la sexual, con 32,6 %, y la física, con 19,2 %.

También se reportan agresiones en los ámbitos educativo, laboral, familiar y comunitario, con impacto diferenciado en mujeres indígenas y afrodescendientes.

Mujeres racializadas y zonas rurales concentran el riesgo

La viceprefecta de Imbabura, Paolina Vercoutère, explicó a EFE que las mujeres racializadas enfrentan mayores niveles de violencia, en especial en el ámbito laboral, donde confluyen el racismo y la precariedad del empleo informal.

El informe señala que los municipios de Urcuquí, Antonio Ante y Otavalo presentan las mayores prevalencias, con 61,2 %, 60 % y 56,2 %, respectivamente, en contextos mayoritariamente rurales.

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Brechas institucionales y vulnerabilidad social

El informe advierte que en estos territorios persisten modelos familiares jerárquicos, mecanismos informales de resolución de conflictos y una débil articulación entre sistemas comunitarios y servicios institucionales de protección.

A ello se suma la vulnerabilidad socioeconómica: el 83,6 % de las mujeres no accede a seguridad social y solo el 7,6 % tiene empleo formal.

La encuesta, aplicada a 2 601 mujeres, también evidencia barreras lingüísticas y geográficas. Eso dificulta la denuncia y el acceso a la justicia, pues en varias comunidades la violencia se considera un asunto privado, lo que favorece el subregistro y reduce la identificación temprana de riesgos.

Respuesta local frente a la violencia

El estudio sostiene que la ausencia estatal en zonas rurales e indígenas limita la protección de derechos y retrasa la interrupción de los ciclos de violencia. Frente a este escenario, la Prefectura impulsa Centros Warmi para la atención integral a víctimas.

Uno opera en Urcuquí y otro se prevé en Antonio Ante en 2026, con el objetivo de ampliar la cobertura en cantones con altos índices de violencia. También para fortalecer la prevención, la atención psicológica, el acompañamiento legal y la articulación con redes comunitarias.

Con información de EFE