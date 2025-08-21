La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) informó que del 1 de enero al 20 de agosto de 2025, 450 incendios forestales se registraron en Ecuador.

Estos se ubicaron en 18 provincias, 72 cantones y 212 parroquias y ocasionaron la pérdida de 2 242,08 hectáreas (ha) de cobertura vegetal.

Las provincias con mayor afectación son:

Imbabura con 1 164,89 ha

Chimborazo con 344,70 ha

Loja con 139 ha

Guayas con 136,94 ha

Pichincha con 98,13 ha

Santa Elena con 61 ha

Estos incendios dejaron una persona afectada en Ecuador y se ha activado una BRIF, que es la de Quito y colabora en las tareas de control de fuego en el incendio de Cotacachi.

El Instituto Nacional de Meteorología (Inamhi) advirtió que hay condiciones propicias para el inicio y propagación de incendios forestales, debido a las altas temperaturas diurnas que tiene Ecuador.

Este jueves 21 de agosto, hay un incendio activo (Cotacachi) y dos controlados, que son los de Nayón y Guano.

Incendio en la Reserva Cotacachi-Cayapas

Este jueves 21 de agosto, las labores de control del fuego continúan en la Reserva Cotacachi-Cayapas, donde el fuego aún no ha podido ser controlado.

Este afecta la zona de protección en los sectores de Apuela, Imantag, Purafo, Piñán, Pantaví y Pillavo, en la provincia de Imbabura.

El Ministerio del Ambiente, a través de guardaparques de la reserva y refuerzos de las reservas Antisana, Cotopaxi, Pululahua, Cayambe, Coca, El Ángel y Pasochoa, realiza trabajos de control del fuego y sofocación.

El Cuerpo de Bomberos Quito apoya como BRIF activa en el trabajo que se despliega en el Parque Nacional.

Un incendio en la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo fue extinguido

El Ministerio de Ambiente y Energía dio a conocer este jueves 21 de agosto sobre un incendio en la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo.

Gracias a la intervención de los guardaparques, brigadistas comunitarios y especialistas en manejo del fuego, el incendio fue liquidado en su totalidad.

El Ministerio aclaró que según el último reporte, las labores de respuesta y control lograron contener el avance de las llamas y evitar una mayor afectación en el área protegida.

Según las primeras estimaciones, alrededor de ocho hectáreas de pajonal fueron consumidas por el fuego.

