Vía postal e informática, otras modalidades del voto migrante

Ambos son ecuatorianos en el exterior, pero viven a más de 4 200 kilómetros de distancia, los separa el océano Atlántico. Aunque no se conocen, tienen una realidad en común: pese a estar empadronados para sufragar fuera del país durante los comicios de Ecuador, no acuden a ejercer su derecho al voto porque viven lejos de su representación consular más cercana.

Segundo González, oriundo de Azogues, vive desde el año 2001 en el estado de Minnesota , en Estados Unidos. Mariela Castro, en cambio, habita desde el 2003 en la comunidad autónoma de Galicia, en España. Ellos están registrados desde el 2009 en sus países de residencia, pero nunca han concurrido a votar. Tener que desplazarse a otras ciudades ha sido un factor en contra.



Justamente esa realidad incidió para que, en las recientes reformas electorales, se plateara que los migrantes tengan otras opciones para ejercer el voto. En las seccionales pasadas, los ecuatorianos en el exterior eligieron únicamente a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El ausentismo superó el 78%.



El vocal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Luis Verdesoto, explicó que los compatriotas tendrán tres formas de sufragio: modo presencial, el día de los comicios (como está vigente), vía postal e informática.



Detalló que el organismo hizo un estudio y se constató que la gente que acude a votar es únicamente la que vive hasta dos horas de distancia en vehículo del recinto electoral. “Eso restringe el universo de los votantes, aunque es opcional para los migrantes, todos debemos tener la posibilidad de concurrir a votar”.



De acuerdo con Verdesoto, quienes se acojan a las nuevas modalidades lo podrán hacer desde cualquier lugar del mundo, exista o no una representación diplomática.



Para la puesta en marcha de estas nuevas opciones, se aplicará un plan piloto. No obstante, aún no hay una fecha para su ejecución. En el caso del voto informático, explicó el vocal, podría habilitarse el mismo día de los comicios.

En el caso del postal, dijo que se abriría 15 días antes de la elecciones.Esto crea expectativa en los migrantes. González, por ejemplo, contó que debe movilizarse tres horas para llegar desde la ciudad de Duluth al consulado ecuatoriano en Mineápolis. Castro debe viajar cinco horas desde Vigo hasta Valencia, donde está el recinto.



“Para ir a votar tengo que gastar 50 dólares de ida e igual cantidad al regreso, por eso he preferido no acudir y dedicarme a trabajar”, se quejó el ecuatoriano, de 46 años.



Con el número de empadronados, los migrantes constituyen un importante nicho. En las seccionales pasadas, el padrón de migrantes tenía más electores que algunas provincias como Bolívar, Cañar, Carchi, Cotopaxi, Imbabura, Santa Elena o cualquiera de las seis amazónicas.



El legislador por América Latina, Fernando Flores, saludó la iniciativa, pero se mostró preocupado porque la vía postal, a su criterio, no garantiza seguridad en todos los países. “En Estados Unidos funciona, pero en América Latina, en países como Venezuela, no”.



Añadió que, además, los consulados no deben estar “politizados”. Por ello, afirmó que una vez que el presidente Lenín Moreno envíe el veto a las reformas electorales, antes de enero, se deberá trabajar en el reglamento respectivo.

Ahí va a proponer que el CNE envíe un delegado a los países donde hay más de 5 000 electores, para que sea quien organice el proceso y ya no el personal diplomático.



La Asociación de Estudiantes Ecuatorianos en Beijing-China considera que el proyecto permitirá la inclusión de migrantes de países con menos presencia ecuatoriana. Su presidenta Paola Guañuna dijo que el sufragio vía informática significará el uso más efectivo de recursos. Están a la espera de información oficial.



Mientras tanto, la Asociación de Ecuatorianos en Israel Amazonas espera más participación. “Hasta ahora el voto ha sido solo cívico, pese a la alta tasa de ausentismo”, informó.