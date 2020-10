Ecuador tiene más de 90 000 pruebas rezagadas de covid-19 ¿En qué provincias hay más represamiento?

LEA TAMBIÉN

El Ecuador registra 94 330 casos sospechosos de coronavirus en espera de los resultados de diagnóstico. Esta cantidad representa el 16% de las muestras tomadas en el país.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) reporta hasta el miércoles 28 de octubre del 2020 un total de 571 824 pruebas, de las cuales el 29% dieron positivo al virus y el 55% fueron negativas.



La cantidad de pruebas rezagadas que arrastra el país genera un subregistro de los casos confirmados, que, hasta este jueves 29 de octubre del 2020, suman 166 302 en el país.



Esto, a su vez, provoca que los análisis basados en las cifras oficiales no sean precisos debido al rezago que se mantiene en el procesamiento de las muestras tomadas.



El ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, reconoció que existen pruebas rezagadas, pero ofreció, para este domingo 1 de noviembre del 2020, un nuevo cambio de sistema para que, en "la siguiente fase" existan datos oportunos.



Los laboratorios públicos y privados ingresaran los casos de coronavirus en un nuevo sistema de registro con el fin de tener resultados más certeros.



Los datos del MSP muestran que siete provincias están por encima del 16% de muestras rezagadas nacionales. Encabezando la lista está Manabí, provincia que se encuentra en tercer lugar con más casos y más muestras tomadas del país, luego de Pichincha y Guayas.



De cada 100 muestras que se toman en la provincia manabita, 42 están en espera de resultados, por tanto, los casi 11 000 contagios registrados en esa localidad no es una cifra real.



Hasta el miércoles 28 de octubre, en Manabí se han tomado 47 757 y de estas 20 268 son casos sospechosos.



En esta provincia, de 1,5 millones de habitantes, solo el laboratorio del hospital de Especialidades de Portoviejo procesa las pruebas PCR. Ahí apenas se efectúan 96 pruebas diarias para toda la provincia.



El resto de las muestras PCR se toman en 10 hospitales manabitas y 43 brigadas médicas de la Prefectura, pero se procesan en Quito, por lo que los resultados tardan en llegar entre 15 días y un mes, según el Colegio de Médicos de Manabí.



La Cooperación Técnica Almena GIZ donó una máquina termociclador, que es un aparato que incrementa la capacidad operativa para el diagnóstico del virus. Se tiene previsto que con esa donación aumente hasta en un 30% la entrega de resultados.



Esa máquina fue donada tras la evaluación de técnicos alemanes, que hicieron un diagnóstico las máquinas y del proceso para obtener los resultados. Según el diagnóstico de los técnicos, los resultados tardan más de una semana. Pero con las adecuaciones que se han realizado, se procesarán más pruebas y los resultados estarán en menor tiempo.



Además, se está construyendo un laboratorio molecular en la Universidad Técnica de Manabí, con el auspicio de la Prefectura, el Municipio de Portoviejo, la Universidad y la empresa privada y pública. Aunque aún no se conoce la fecha en que empezará a funcionar.



Muy por debajo de Manabí está Santa Elena con 23% de casos represados, pero a diferencia de Manabí esta provincia está en el puesto 17 en número de muestras (6 537).



En Santa Elena se hacen 16 pruebas por cada 1 000 habitantes, cuando la media nacional es de 33, el doble. De ahí que su nivel de identificación de contagiados aún es bajo, pese a que el porcentaje de positivos es del 25%.



Esmeraldas, en cambio, registra 20% de casos sospechosos que corresponden a 2 862. En esta provincia al igual que en Santa Elena se toman pruebas muy por debajo de la tasa promedio nacional por cada 1000 habitantes.



Guayas y Orellana están en cuarto lugar con 18% de represamiento; mientras que Pichincha y Galápagos siguen con un punto porcentual menos.



Hay que destacar que Pichincha registra la mayor cantidad de exámenes de laboratorio realizados de todo el país, principalmente, de Quito, en donde habido un esfuerzo adicional por rastrear a los infectados.



Al comparar con Guayas tiene el doble de pruebas realizadas, pese a que Guayas supera a Pichincha con 1,1 millones de personas.



Según el ministro Zevallos, en el Ecuador, a diferencia de otros países, se hacen pruebas selectivas, no masivas. Esto contradice con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de contener los contagios mediante tests masivos, de los infectados y en su aislamiento, ya sea en medios hospitalarios o en sus domicilios.



La realización de pruebas selectivas, además, deja fuera a los asintomáticos, quienes deben mantenerse aislados durante 14 días.



Al no testear a estos asintomáticos no se aplica la recomendación de vigilancia epidemiológica dada por la OMS, a mediados de marzo pasado.



Tras siete meses de pandemia, las pruebas siguen aplicándose, principalmente, a personas con los síntomas de la enfermedad.



Por debajo de la media nacional de rezagados están 17 provincias. En el extremo más alto está Tungurahua y Santo Domingo con un porcentaje igual: 15% y, en el lado más bajo, se encuentran Cañar y Morona Santiago con 3% cada una.