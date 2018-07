Lenín Moreno ratifica su intención de dialogar para buscar la salida de Assange de la Embajada

LEA TAMBIÉN

Las declaraciones se hicieron en el Foro América Europa Press, que se realizó en España este viernes 27 de julio del 2018. El presidente Lenín Moreno fue consultado por la situación del 'hacker' australiano, Julian Assange, quien está asilado en la Embajada ecuatoriana de Londres desde 2012. El Mandatario confirmó que no se reunió con el activista en su visita al Reino Unido, durante esta semana.

Moreno indicó que "es hasta violatorio de los derechos humanos que una persona permanezca demasiado tiempo aislada". Añadió que la única preocupación del Gobierno ecuatoriano es acerca del estado de los derechos humanos de Assange.



Pero, aclaró que jamás ha estado de acuerdo con la actividad que realiza el 'hacker', que a finales del año pasado recibió la nacionalidad ecuatoriana.

"Nunca he estado de acuerdo con las intervenciones en los correos privados de la gente para poder obtener información, por más valiosa que esta sea. Sacar a la luz ciertos actos indeseables de gobiernos o de personas, no de esa forma. Existen formas correctas y legales de hacerlo", explicó.



Sin embargo, expuso el Gobierno anterior consideró que la vida de Assange corría peligro. "En Ecuador no existe la pena de muerte y sabemos que esa posbilidad existía. Es por eso que nosotros lo único que queremos es la garantía de que su vida no va a correr peligro”, dijo y repitió que se trata de un problema heredado.



Además, ratificó que el Gobierno ecuatoriano continúa con los diálogos con el equipo legal de Assange y con el gobierno británico, confirmando también que Estados Unidos no está participando en los esfuerzos diplomáticos para buscar la salida de Assange de la Embajada.



Luego de estas declaraciones, varios medios internacionales reportaron que Moreno había dicho que Assange debe salir de la Embajada. Sin embargo, según la transmisión del evento el Presidente ecuatoriano no anunció eso de manera textual sino que asintió a una pregunta realizada por el moderador del Foro.



A continuación la transcripción de ese momento:



Pregunta: "Es una situación que no se puede prolongar eternamente. En algun momento habrá que darle una salida".



Presidente Moreno: "De hecho sí. Pero esa salida tiene que ser conversando. Si nosotros estamos hablando! que el diálogo es el mejor mecanismo de acercamiento y entendimiento, pues hemos de ser nosotros los primeros en practicarlo" .