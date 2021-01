3 015 licencias virtuales se habilitaron en siete días, según la ANT

Una semana después de que entraran en vigencia las licencias virtuales de conducción, la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) presenta los primeros datos. Asegura que solo en los primeros siete días, en el país se han descargado 3 015 permisos de manejo.

El nuevo diseño es exactamente igual al carné físico, pero cuenta con un código QR.



Este es una barra bidimensional cuadrada que almacena datos codificados sobre el conductor: correo electrónico, dirección, fotografía, etc. Con esta tecnología, la ANT, entidad que emite los permisos, dice que se evita la adulteración y la divulgación pública de la información personal.



Según la Resolución Nº.044-DIR-ANT-2020, los carnés digitales tienen la misma validez jurídica que la credencial física y son parte de un programa de modernización de los trámites ciudadanos. Esto significa que si un agente de tránsito solicita los papeles, el conductor solo puede exhibir su celular y mostrar el código QR.



Cuando el agente quiera comprobar la validez, el usuario deberá digitar una clave.



¿Quiénes pueden acceder al documento en Red? Todos quienes tengan la licencia vigente. Si lo obtiene por primera vez, en el mismo trámite puede gestionar la nueva versión.



Información oficial muestra que quienes ya lo poseen son personas de entre 18 y 38 años.

Son usuarios con acceso a teléfonos inteligentes y cuentan con servicio de Internet.



Estaban Villalba es conductor de taxi a través de aplicaciones electrónicas. Él obtuvo el permiso virtual. Juan Manuel Tituaña, otro conductor de taxi, también lo tiene. “Ya no llevo el documento físico, porque tengo miedo de que me roben. Ahora es muy complicado y caro reponer los papeles”.



Para obtener el carné es necesario descargar la aplicación Gob.EC en el celular. Por el momento, solo está habilitada la versión para Android.



En una segunda fase, la ANT desarrollará la aplicación para otros sistemas operativos. Una vez descargado el programa se debe seguir todos los pasos que le piden. El trámite no tiene costo.



Como parte de las medidas de seguridad, la ANT además implementó un sistema de identificación. Un funcionario realizará una videollamada y verificará la identidad del conductor. Se le planteará preguntas sobre la cédula, el número de licencias que ha tenido o su dirección de correo.



Tras validar la información, el interesado recibirá una clave personal a su e-mail.

Este procedimiento solo se realiza de lunes a viernes, desde las 08:00 hasta las 17:00.



Este paso puede evitarse si el interesado tiene una firma electrónica En ese caso debe ingresar a la página web https://bit.ly/sau-ec desde un computador o laptop y seguir los pasos indicados.



La pandemia impulsó la entrega de las licencias digitales para evitar el contacto entre conductor y agente de tránsito. En América Latina, Ecuador es el cuarto país que ya posee este sistema. Lo tienen Brasil, México y Colombia.



En esos países se usa la tecnología de códigos QR para evitar la divulgación de datos personales.



En Ecuador, los documentos que se obtengan a través de la aplicación Gob.EC quedan almacenados en una nube.