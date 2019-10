Ecuador destina USD 55 millones para energías renovables en Galápagos

LEA TAMBIÉN

El Gobierno de Ecuador destinó, gracias al apoyo de la cooperación internacional, más de USD 55 millones en la construcción de proyectos en energías renovables en las islas Galápagos, con el objetivo de fomentar la eólica y solar.

Así lo informó este lunes 28 de octubre del 2019 el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, al precisar que los proyectos forman parte de la iniciativa denominada Cero Combustibles Fósiles, en un espacio único como es el archipiélago de Galápagos, con especies endémicas.



Un comunicado de esa Cartera indica que la inversión busca fomentar la producción de energías renovables para la generación eléctrica en la mencionada provincia ecuatoriana, en particular en las islas de Santa Cruz, Baltra, San Cristóbal, Isabela y Floreana, con la finalidad de reemplazar el uso de combustibles fósiles, beneficiando a más de 25 000 mil habitantes.



La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, a través de la empresa eléctrica Elecgalapagos, con el objetivo de erradicar el uso de combustibles derivados del petróleo y la emisión de CO2 al ambiente.



De acuerdo al documento, está previsto que hasta 2025 las islas de San Cristóbal, Santa Cruz, Isabela y Floreana, se incorporen 9,1 MW, 15 MW, 1,8 MW y 0,17 MW, respectivamente, de energía renovable como la eólica y solar.



En 2018, la energía total generada en el archipiélago fue de 56 897,64 MWh/año, de la que el 16%, corresponden a fuentes renovables.



En 2018, el Gobierno de Ecuador inauguró el proyecto Híbrido Isabela, con el que se consume hoy en día un 34 por ciento menos de combustible que la central térmica antigua, lo que supuso un ahorro de 1 400 toneladas de CO2 al año.



Asimismo y a través de la cooperación con el Gobierno de Corea, se ejecuta el proyecto fotovoltaico de 1,0 MWp, en San Cristóbal, que tendrá un sistema de almacenamiento de 2,2 MWh.



El archipiélago de Galápagos está situado unos mil kilómetros de distancia de las costas continentales ecuatorianas y fue declarado en 1978 como Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco.