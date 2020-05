Ingresos petroleros y tributos se hunden en Ecuador

LEA TAMBIÉN

La paralización del sector productivo, la caída del precio del petróleo y una menor producción de crudo, en medio de la pandemia del covid-19, impactaron a la Caja Fiscal en abril.

En el cuarto mes del año, los ingresos petroleros fueron de USD 19 millones; mientras que en el mismo mes del 2019 el ingreso fue de USD 194 millones, un 90% de caída.



En abril, la producción petrolera nacional bajó en un 58% con relación al mismo período del año anterior.



Se pasó de producir 529 000 barriles de crudo por día a 220 700, según cifras del Sistema Nacional de Información (SNI).



La reducción de producción se explica porque el pasado 7 de abril se registró un hundimiento de tierra en el sector de San Rafael, que causó daños en las tuberías por donde se transporta el hidrocarburo.



Este suceso afectó la producción petrolera, porque al no contar con la infraestructura para transportar este hidrocarburo desde el Oriente hacia el puerto de Balao, en Esmeraldas, las operadoras dejaron de producir una vez que se llenó su capacidad de almacenamiento de petróleo.



Fernando Santos, exministro de Energía, dice que, al tener un costo de producción mayor al precio del mercado, el Fisco hubiese perdido si seguía produciendo.



En promedio, el costo promedio de producción es de alrededor de USD 22 cada barril, pero el precio de esta materia prima llegó, en promedio, a USD 8,30 en abril, según datos del SNI.

Con una importante merma en el comercio y la producción por el confinamiento, los ingresos por tributos cayeron 38% en abril. El Servicio de Rentas Internas (SRI) esperaba recaudar en abril de este año unos USD 1 418 millones.



Pablo Villegas, analista tributario, señala que al ser el impuesto con más peso en la recaudación, la caída del IVA explica este panorama. “Los alimentos de la canasta básica, que no gravan IVA, son los que más se han estado vendiendo, pero el resto del comercio ha estado parado”, señala.



De acuerdo con datos del SRI, la recaudación del IVA en abril cayó 42% en relación a abril del 2019.



Otro tributo con menos recaudación fue el impuesto a los consumos especiales (ICE). Según el analista, el golpe para las empresas y para el Fisco se verá en mayor magnitud el próximo año, cuando paguen el impuesto a la renta.



Aunque los principales gastos del Estado se han recortado en este primer cuatrimestre del año (ver gráfico), la brecha en el Presupuesto seguirá creciendo a medida que el Gobierno necesite destinar más recursos a áreas claves como salud y seguridad, así como a subsidios sociales.



Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal, menciona que no es momento de realizar despidos en el sector público, no obstante, cree que es urgente que se optimice el gasto en nómina a través de reducciones en los salarios.



En el proyecto de Ley Humanitaria, el Ejecutivo planteó la reducción del 10% de salarios a los empleados públicos y un recorte del 50% de sueldos a ministros, Vicepresidente y Presidente mientras dure la emergencia. El documento está en análisis en la Asamblea.

Acosta Burneo señala que en este escenario, la estrategia del Gobierno de buscar un diálogo con acreedores fue clave, pues permitió que el país acceda a ayuda de multilaterales y que se liberen recursos que eran para pagar deuda.

En abril, el Fisco liberó alrededor de USD 811 millones que debían pagarse por intereses de bonos este año. Según el Ministerio de Finanzas, esos recursos se usarían para los requerimientos de la emergencia. Esta gestión se realizó a través de una solicitud de consentimiento , en la que se pidió a los acreedores postergar el cobro hasta agosto.



Ayer 4 de mayo, el 98% de los acreedores de una deuda en bonos de la estatal Petroamazonas, por USD 175 millones, también accedieron a aplazar el cobro del capital hasta el 2021.



Hoy está previsto que el Fondo Monetario Internacional (FMI) desembolse los USD 643 millones de un crédito de emergencia.



El ente sigue respaldando al país a pesar de que el Gobierno no logró cumplir las metas del acuerdo en septiembre, por errores de registro estadístico.



El multilateral dijo que el desembolso de diciembre, que se dio evaluando datos de septiembre, era improcedente. No obstante, señaló que se dispensó al Gobierno por su compromiso y transparencia.