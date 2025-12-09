Ecuador y los Emiratos Árabes Unidos firmaron un acuerdo para programas de migración circular que permitan la movilidad laboral regulada, durante la visita oficial del presidente Daniel Noboa Azin a ese país.

El acuerdo para migración circular entre Ecuador y Emiratos Árabes

Memorando de Entendimiento para implementar programas de Movilidad Laboral, La canciller Gabriela Sommerfeld suscribió el instrumento el 6 de diciembre de 2025, con el objetivo de facilitar oportunidades de empleo reguladas para trabajadores ecuatorianos en territorio emiratí.

Coordinación para procesos transparentes de empleo

Según el documento, ambos países establecerán mecanismos de coordinación entre la Cancillería del Ecuador, el Servicio Público de Empleo del Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Recursos Humanos de los Emiratos Árabes Unidos.

El acuerdo permitirá implementar procesos coordinados y transparentes de selección y contratación.

Esto, con el fin de que empresas emiratíes autorizadas puedan contratar trabajadores extranjeros y ofrecer vacantes a ecuatorianos interesados en empleos temporales.

Política para una migración segura y ordenada

El Gobierno Nacional destacó que este instrumento forma parte de su política para impulsar alternativas a la migración irregular y riesgosa, promoviendo una cultura migratoria ordenada, segura y regular, con garantía de derechos.

Ecuador mantiene vigentes programas de Migración Circular con nueve países, a través de los cuales se formalizaron 3 000 empleos.

Estos son: España, Italia, Alemania, Israel, Estados Unidos, Canadá, Australia, Francia y Hungría.

Información para acceder a oportunidades laborales

Los ecuatorianos interesados en estas oportunidades de trabajo temporal en el exterior pueden obtener información en la página web de la Cancillería.

También en la plataforma “Encuentra Empleo” del Ministerio del Trabajo: https://encuentraempleo.trabajo.gob.ec.