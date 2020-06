15 000 cupos a universidades e institutos públicos, para la tercera postulación

LEA TAMBIÉN

Los aspirantes a la educación superior pública tendrán una nueva oportunidad para postular el sábado 6 y domingo 7 de junio, por uno de los más de 15 000 cupos disponibles para la tercera postulación, por medio de la plataforma Ser Bachiller Lo informó la Secretaría de Educación Superior, Ciencia Tecnología y Innovación (Senescyt) este miércoles 3 de junio del 2020.

De los 15 036 cupos, 12 072 corresponden a instituciones de educación superior públicas (80%) y 2 964 a instituciones particulares (20%). Además, 4 071 cupos están disponibles en carreras en línea, en las universidades Estatal de Milagro, de las Fuerzas Armadas, Técnica del Norte y Técnica de Manabí.



En esta modalidad, los estudiantes podrán seguir carreras como comunicación, derecho, economía, educación básica, educación inicial, pedagogía de los idiomas nacionales y extranjeros, psicología, tecnologías de la información, trabajo social y turismo.



La Senescyt informó que hasta el momento el sistema ha asignado 93 395 cupos de los 109 368 que se pusieron a disposición. Eso representa el 85% de los cupos.

Además la Secretaría recordó que si bien los jóvenes podrán postular a cinco opciones de carrera, en orden de prioridad, y de acuerdo a su preferencia, en esta etapa el cupo que haya sido asignado se entiende aceptado de manera automática y no habrá etapa de aceptación. “Se recomienda que realicen su postulación de manera consciente y responsable, revisando la oferta académica disponible en admision.senescyt.gob.ec/“.



Las personas que participen en esta tercera etapa de postulación podrán verificar si les fue asignado un cupo el 10 y 11 de junio, a través de la plataforma Ser Bachiller. Si obtienen uno deberán imprimir su comprobante como respaldo y comunicarse de inmediato con la universidad o instituto de su elección, para informarse sobre las fechas, procesos y requisitos necesarios para su matriculación.



En caso de que los aspirantes obtengan un cupo y no hagan uso del mismo, no podrán postular en el siguiente proceso de admisión, recordó la Senescyt.