Ecuador dice que contagios de covid-19 están controlados, pero se prepara para posible nueva crisis

La situación de contagios de coronavirus en Ecuador está contenida por el momento, pero el Gobierno se prepara con infraestructura y capacidad humana para enfrentar una eventual explosión de nuevos casos, dijo el jueves 19 de noviembre del 2020 el Ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos.

Ecuador suma más de 183 000 casos y 8 729 muertes por coronavirus, según datos oficiales, aunque el Gobierno contabiliza otras 4 344 personas como fallecidos probables.



"La situación de los contagios está sostenida, pero no quiere decir que esto vaya a perdurar durante las próximas semanas", dijo el ministro a periodistas. "Es una batalla que no ha terminado, la pandemia continúa".



Ante la posibilidad de un crecimiento de contagios por aglomeraciones en espacios públicos y la indisciplina de la población para respetar las medidas de bioseguridad, el Gobierno solicitó el jueves a los municipios imponer mayores restricciones en la movilidad vehicular y regular el consumo de alcohol en espacios públicos durante diciembre.



El pedido se suma al que realizó anteriormente para suspender las actividades públicas y privadas por fiestas navideñas y de fin de año.



Zevallos dijo que la ocupación de las camas en las Unidades de Cuidados Intensivos llegaba al 64% en los hospitales públicos del país, mientras que las de hospitalización para contagios de covid-19 está a un 31%.



"Estamos preparados, pero necesitamos la ayuda de la comunidad, esta corresponsabilidad para que no se disparen los casos como ha sucedido fuera del Ecuador", dijo el Ministro.



"Estamos extremadamente atentos a nuevas alertas que puedan surgir a nivel de cada uno de los hospitales. Estamos preparándonos en términos de infraestructura, de talento humano en este momento para sostener, si es que hubiera, una nueva crisis", dijo el Ministro.

Los organismos de seguridad del país dijeron que las aglomeraciones en espacios públicos aumentaron en las últimas semanas, incluidas fiestas privadas y consumo de alcohol en medio de la pandemia.