Ecuador y Colombia movilizan millones para atender el éxodo venezolano

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los ministros de Finanzas de Ecuador, Richard Martínez, y de Hacienda de Colombia, Alberto Carrasquilla, anunciaron hoy, 19 de abril del 2019, que han destinado o están asignando varios millones de dólares para hacer frente a la crisis migratoria de Venezuela.

Los funcionarios participaron en el foro 'Más allá de las fronteras: una mirada al éxodo venezolano', realizada en Washington.



En el encuentro también estuvieron Maryam Monsef, ministra de Desarrollo de Canadá; Eduardo Stein, representante de la ONU para los migrantes y refugiados venezolanos en la región; y Axel van Trotsenburg, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe.



El foro es parte de los eventos que se realizan a propósito de las reuniones de primavera del Banco Mundial, que arrancaron el martes pasado.



Martínez dijo que Ecuador ha destinado USD 70 millones en el 2018 para atender inserción educativa, atención de salud y programas sociales para los migrantes que han llegado al país debido a la crisis humanitaria en Venezuela.



En tanto, Colombia destinará más de USD 1 500 millones para atender el mismo tema. Una parte de esos recursos provendrá del Mecanismo Global de Financiamiento Concesional (GCFF, por sus siglas en inglés), que donará un apoyo presupuestario de USD 31,5 millones.



Ecuador también ha oficializado su pedido de ayuda a la GCFF, en marzo pasado, informó Van Trotsenburg.



El Ministro ecuatoriano hizo un llamado a la comunidad internacional para que se centre no solo en amortiguar la actual coyuntura, sino en atacar la raíz del problema del éxodo y que, según dijo, es el modelo económico del Socialismo del Siglo XXI aplicado en Venezuela.



La economía de Ecuador enfrenta actualmente el impacto de factores externos e internos que pueden contraponerse a la intención del país de hacer frente al shock temporal que significa la migración de venezolanos.



No obstante, pese a la difícil situación fiscal del país, dijo que Ecuador tiene un colchón este año para atender a la población más vulnerable incluido el segmento migratorio.



“Hay que pensar en el largo plazo para que esto no se convierta en un shock permanente”, insistió el Ministro.



Carrasquilla, por su parte, señaló que la región debe estar preparada, ya que una vez que se dé una salida a la situación en Venezuela ese país necesitará recursos para atender las necesidades de importación de alimentos y medicinas y para generar más servicios públicos.



Consideró que estas medidas no se pueden improvisar y alentó a la comunidad internacional a movilizar los recursos cuando sean necesarios.



El representante Especial de la ONU para los migrantes y refugiados venezolanos en la región estimó que hasta fin de año los venezolanos en el exilio sumarán 5 millones.



Unas 5000 personas siguen cruzando diariamente las fronteras del país.

Stein destacó la flexibilidad en las leyes migratorias de los países para que los migrantes puedan atravesar o quedarse en esos territorios.