10 cantones generan el 75% de divisas por hospedaje y comida en Ecuador

Los servicios de alojamiento y de comida se han convertido en un puntal importante en la generación de recursos para el país. El ranking nacional está dominado por 10 de los 221 cantones ecuatorianos.

Esas ciudades juntas aportaron el 75% de recursos al Producto Interno Bruto (PIB) en el segmento de alojamiento y servicio de comida, según el Banco Central. Eso señala el reciente informe del 2017. Esa área creció 4,8% en relación con el 2016.



Nuevos proyectos hoteleros de cinco, cuatro y tres estrellas y varias propuestas de hostales se levantaron en el 2017 y otros iniciaron su ejecución hasta el 2020. En lo gastronómico se registraron proyectos apalancados en centros comerciales o en plazas con un concepto gastro-bar.



Para Holbach Muñetón, de la Federación de Cámaras de Turismo, en el 2017 hubo un leve crecimiento respecto del 2016, pero considera que para consolidar al turismo se debe emprender en una agresiva promoción del país.

El concepto gastronómico en Guayaquil -que encabeza la lista- se evidencia en sus nuevas propuestas. Desde el 2017 se han incorporado proyectos como Puerto Plaza, que es un espacio abierto construido con contenedores de carga marítima; Mercado del Río, en el malecón Simón Bolívar; y Guayarte, un área destinada a la cultura que incluye variedad de bebidas y comida. En estos tres proyectos la inversión suma USD 7 millones.



El quiteño Omar Flores, socio propietario de Puerto Plaza, comentó que decidieron apostar por el concepto de plaza abierta, porque en la urbe porteña no existía una oferta similar, pese a que en la capital ya existían más de 80 con esas características.



“Guayaquil es un mercado nuevo, que siempre espera nuevas propuestas”, dijo. Este lugar posee 16 establecimientos y dispone de un bar central. Los locales son contenedores en la parte baja y en la zona alta hay terrazas.



A nivel hotelero hay cuatro proyectos que estarán listos hasta el 2020. Tres de ellos estarán ubicados en el centro de la urbe: el Hilton Garden Inn, el Hampton by Hilton y el Garden Suites & Hotel. El cuarto es el Royal Hideaway, que se levantará en Urdesa. La inversión es de USD 100 millones.



Puerto Santa Ana, en cambio, es el escenario de la mezcla de hospedaje y gastronomía.



Para Gloria Gallardo, presidenta de la Empresa de Turismo, las nuevas inversiones son positivas para el desarrollo de la industria turística local. Cree que el nicho de negocios corporativos impulsa un movimiento interesante en la ocupación y por eso destaca que solo este año se ha proyectado un total de 55 congresos y convenciones en la urbe.



En Cuenca, Tania Sarmiento, directora de la Fundación de Turismo, dijo que la generación de divisas por hospedaje y gastronomía está ligada al centro histórico, que es Patrimonio Cultural de la Humanidad. Ahí se han adecuado edificaciones para hoteles o boutiques. Desde el 2017, señaló, se han dado inversiones superiores a los USD 40 millones.



Agregó que las universidades han implementado facultades de Gastronomía, esto ha ayudado a la expansión de nuevos restaurantes. En hotelería, los nuevos se instalaron en el sector Ejido. En el cantón hay 210 servicios de alojamiento.



“Aspiramos a cerrar el año 2019 con una ocupación hotelera del 40%, que siendo una cifra baja ya evidencia una recuperación, porque en los últimos años las tarifas no han sido competitivas. En el 2018 fue del 38% la ocupación”.



En Manta están -como proyectos más visibles- la plaza La Quadra, que se encuentra en la avenida Barbasquillo, una zona regenerada y moderna. En el sector hotelero se destacan los nuevos hoteles Poseidón, Sail Plaza y la remodelación del Hotel Oro Verde.



“Manta se ha consolidado dentro de este ‘top ten’ por su creciente inversión, pero sin duda alguna Manta es una ciudad-puerto que ayuda a su desarrollo. La llegada de cruceros obliga a que este despunte y que sea una ciudad creciente tanto hotelera, turística como gastronómicamente”, señaló Daniela Delgado, directora de Turismo del cantón manabita.



El año pasado se inauguró la nueva Terminal de Cruceros, una inversión de la empresa chilena Agunsa, que opera el puerto de Manta desde el 2017.



En Quito se destacan el hotel que inauguró en Tababela la cadena Eurobuilding, con una inversión de USD 30 millones. Tiene un salón de convenciones para 700 personas, salas de reuniones para conexiones internacionales, además de una piscina exterior y restaurante.



Un año antes abrió el Wyndham Quito Airport, financiado, construido y operado por Pronobis. Cuenta con 150 modernas y amplias habitaciones.



También se abrió el primer hotel de la cadena internacional Ibis, con una inversión de USD 10 millones.



Este Diario solicitó información a Quito Turismo, el martes 29 d enero del 2019, sobre últimas inversiones hoteleras y gastronómicas, pero no se recibió una respuesta.