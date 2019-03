Ecuador está en Bielorrusia por torneo de matemáticas

LEA TAMBIÉN

Son un seleccionado nacional que no cuenta con la atención de otros; su ámbito no es deportivo. A uno de sus integrantes, en su anterior escuela, sus compañeros le llamaban ‘el niño calculadora’.

José Daniel Herrera, de 12 años, lo recuerda como una anécdota sin mayor relevancia. Que no le molestaba -dice- pues lo tomó como una oportunidad para integrarse al grupo. Desde el quinto de básica destacó y clasificó para competencias frente a estudiantes de otros planteles, organizadas por la Sociedad Ecuatoriana de Matemáticas (Sedem).



El jueves pasado fue una de las pocas ocasiones en que pudo ver en persona a Daniel Honciuc Menéndez (11 años). Es uno de sus compañeros en este otro ‘tricolor’, de cuyas virtudes el país poco conoce.



Ambos son parte del equipo de 10 niños y adolescentes, de las sub 13 y sub 15. Provienen además de Guayaquil, Samborondón, Machala, Daule y Cuenca.

Van al Torneo Europeo de Matemáticas, Euro Math Tour 2019, que se desarrolla en Minsk, Bielorrusia, del viernes 1 al jueves 7 de marzo.

“El objetivo de las competencias de matemáticas es mejorar el universo académico; detectar y preparar talentos”.



Lo señala Fernando Álvarez, de 36 años, ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones. Desde Guayaquil hace las veces de entrenador del seleccionado. Es así, ya que las prácticas se hacen en línea.



Él es uno de 15 integrantes de la Olimpiada Matemática Ecuatoriana (OMEC), que existe desde 1997. Todos son excompetidores olímpicos, que aportan voluntariamente con tiempo y dinero. La mayoría vive en el exterior.



Álvarez recuerda que la historia de la OMEC comenzó hace 22 años. Los invitaron por primera vez a dos competencias internacionales, la Olimpiada de Mayo, organizada por Argentina, y la Iberoamericana, en México. En el 2000, por primera vez, Ecuador clasificó al ‘Mundial’ y desde ahí -anota- siempre ha estado presente.



En 2018, Ecuador quedó en el puesto 71 entre 116 países participantes; Colombia, en el 66; Estados Unidos, en el primero.



¿Cómo ayuda al país que un equipo nacional vaya a esos torneos? Álvarez dice que ese ‘entrenamiento’ para resolver problemas complejos vuelve más creativos a los chicos. Y que la mayoría escoge carreras relacionadas con la Ciencia, Ingeniería o Matemáticas.



Alexandra, la mamá de José Daniel Herrera, cuenta que él siempre ha tenido facilidad para las matemáticas. Pero al inicio no le parecía que su hijo estuviera fuera del promedio.



La OMEC, como los ‘cazatalentos’ del fútbol, acude a eventos de la Sedem, que existe desde 1967. Incentivan a chicos como José Daniel y Daniel a ser parte de eliminatorias para torneos internacionales.



¿Choca ese talento con la situación general de Ecuador? En PISA-D, cuyos resultados se presentaron en diciembre pasado, el 70,9% de la muestra de chicos de 15 años evaluado no alcanzó el nivel básico.



“Hay mucho trabajo por hacer, las matemáticas aún tienen el estigma de ser el ‘cuco’ de muchos”, comenta Andrea Moreira, profesora del área de matemáticas de la Universidad San Francisco de Quito y vicepresidenta de la Sedem.

Ella cuenta que desde el 2008, cada año entre abril y mayo, organizan la Olimpiada Nacional de Matemáticas. En la edición 2018 hubo un récord: 850 participantes (200 más que en otros años).



En su prueba no se mide si el profesor cubrió el pénsum, son temas extracurriculares, para quien tiene pensamiento matemático y científico.



A Daniel, años atrás, sus compañeros le preguntaban ¿cuánto es 744 dividido para 16? Él pensaba: no soy calculadora humana. Como los demás se baja las pruebas de la web de la OMEC para entrenar. En la última semana lo hicieron cuatro horas diarias, todos conectados, en línea. Y no es algo impuesto por sus padres, les gusta y lo disfrutan.



En la entrevista conversaban sobre el Mundial, no el de la Sub 20 de fútbol en Polonia. Imaginaban si podrían clasificar a la Olimpiada Internacional de Matemáticas, de Inglaterra, a desarrollarse en julio.



No olvide



Los interesados pueden buscar datos de la Olimpiada Matemática

Ecuatoriana en https://omec-mat.org/



Entre mayo y junio, la Sociedad Ecuatoriana de Matemáticas organiza la Olimpiada Nacional. Invitan a los planteles del país.



Quienes deseen ser parte de la Olimpiada Nacional pueden inscribirse en 5 categorías (básica y secundaria).



En la OMEC y en la Sociedad buscan estudiantes con amor o gusto por las matemáticas; piden que los profesores los incentiven.