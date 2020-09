Una alianza y dos binomios están en las manos del TCE

LEA TAMBIÉN

El pronunciamiento del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) sobre la eliminación de cuatro movimientos, por recomendación de Contraloría, podría incidir en la integración de una alianza nacional y en la inscripción de al menos dos binomios presidenciales.

Hasta el martes pasado, los representantes de Fuerza Compromiso Social (Lista 5), Libertad es Pueblo (Lista 9), Justicia Social (Lista 11) y Juntos Podemos (Lista 33) ingresaron recursos subjetivos en el TCE, para apelar la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) que los eliminó del registro de organizaciones políticas.



El Tribunal, una vez aceptado a trámite cada proceso, tiene 15 días para emitir una sentencia de primera instancia. Pero si se apela el fallo, el Pleno tendría otro período similar para resolver en segunda y definitiva instancia.

Con esos recursos legales en marcha, los aspirantes apelan al principio “pro participación” para seguir con el trámite de inscripción de candidaturas, aunque su personería pende de un hilo. Ayer 25 de septiembre del 2020, Libertad es Pueblo ingresó de forma presencial en el CNE la documentación para solicitar la inscripción de su binomio presidencial, integrado por Juan Carlos Machuca y Cristóbal Luna.



Al acto asistió Gary Moreno, director de la agrupación. También estuvo Fernando Balda, quien encabeza la lista para la Asamblea Nacional. En total, el movimiento prevé inscribir a 144 candidatos principales, para todas las dignidades.



En las últimas dos semanas hubo un cisma en la Lista 9, que terminó en la separación de Esteban Quirola, inicialmente designado presidenciable en las primarias. Machuca, en principio, iba por la Vicepresidencia. Asimismo, se expulsó del movimiento a cuatro dirigentes.

La presidenta del CNE, Diana Atamaint, aseguró que esperarán al pronunciamiento del TCE para calificar o no a esas candidaturas. “La eliminación está apelada. Siendo ellos (jueces) la última instancia de resolución, esperaremos el pronunciamiento”. De acuerdo al cronograma, el ente electoral tiene hasta el 7 de enero del 2021 para cerrar la lista definitiva de candidatos.



Juntos Podemos también designó candidatos para todas las dignidades en sus primarias. Sin embargo, Paúl Carrasco, líder del grupo y su carta para la Presidencia, dijo que aún deben “tomar una decisión sobre la inscripción del binomio”. La fórmula del movimiento la completa Frank Vargas Anda.

En Justicia Social también hubo cambio de directiva y por ahora no tienen presidenciable, luego de que Fabricio Correa declinara su candidatura. En el recurso en el TCE aparece como director del movimiento Jimmi Salazar Sánchez.



Del pronunciamiento del TCE depende que se mantenga la alianza correísta denominada Unión por la Esperanza (Unes), que agrupa a Centro Democrático y Fuerza Compromiso Social.

La presidenta del CNE explicó que si se ratifica la eliminación de la Lista 5 se disuelve la alianza y quedaría en carrera electoral solo la Lista 1. Vanessa Freire, directora de Compromiso Social, contó que “fueron cuidadosos” al respecto y en una de las cláusulas del acuerdo se determinó que, en caso de que cualquiera de las dos agrupaciones enfrente una “situación adversa”, se mantengan los candidatos que fueron inscritos y que participen con el número de Lista que quedaría habilitado.



Además, la plataforma correísta aún debe sortear las inhabilidades del expresidente Rafael Correa, cuya documentación fue ingresada en línea como compañero de fórmula de Andrés Arauz, aspirante a la Primera Magistratura.



La estrategia de Unes será reemplazar a Correa y tratar de inscribir al expresentador de medios públicos Carlos Rabascall para la Vicepresidencia, luego de que se conozca el informe de requisitos e inhabilidades de los aspirantes. Correa no puede participar, por estar condenado a ocho años de prisión por cohecho y por no haber aceptado presencialmente su precandidatura.



Si se confirma la anulación de la alianza Unes, la plataforma ya no podría acceder a un 20% adicional, correspondiente al Fondo de Promoción Electoral. Este es uno de los incentivos que se aplicará desde las elecciones generales del 2021, como parte de las reformas al Código de la Democracia.



Por ahora, el Pleno del CNE solo ha calificado oficialmente el binomio de Democracia Sí, integrado por Gustavo Larrea y Alexandra Peralta. El organismo aún no trata los informes de los binomios de Unes y de la Alianza Creo-PSC, que lo conforman Guillermo Lasso y Alfredo Borrero, aunque es posible que sea tratado mañana por el ente electoral.