Duque asegura que trabaja con Piñera para apoyar a Brasil en crisis amazónica

El presidente colombiano, Iván Duque, aseguró hoy, domingo 25 de agosto del 2019, que habló con su homólogo de Chile, Sebastián Piñera, para unir fuerzas y apoyar a Brasil en la crisis que enfrenta por cuenta de la catástrofe ambiental en la Amazonía.

"Esta mañana conversé con el presidente de Chile, Sebastián Piñera. Estamos juntos trabajando solidariamente para poder acompañar a los hermanos ante esta situación que vive la Amazonía brasilera", indicó Duque al participar en Bogotá en la 41 Caminata de la Solidaridad.



Al tiempo, Duque recordó que Colombia ha expresado su deseo de ayudar a enfrentar los incendios en el vecino país y que para ello habló ayer telefónicamente con el presidente Jair Bolsonaro.



"Vamos a promover, con otros países con los cuales compartimos nuestra Amazonía, que tengamos una declaración conjunta para proteger este pulmón, esta cuna, este tesoro de la biodiversidad", comentó el mandatario colombiano.



En la tarde de este domingo 25 de agosto de 2019 el jefe de Estado viajó a Leticia, capital del departamento de Amazonas, en donde dialogó con comunidades indígenas sobre la situación que se presenta en Brasil y los invitó a ayudar a proteger esa importante parte del mundo.



A los presentes les manifestó que Colombia liderará un pacto con los países vecinos para promover la conservación de la Amazonía y prevenir tragedias ambientales como la que actualmente se presenta en Brasil.



"Nosotros, como Colombia, queremos liderar entre los países que tenemos este territorio un pacto de conservación", aseguró el mandatario.



Duque explicó que dicho pacto lo llevará la semana que comienza a "la reunión del gabinete binacional con el presidente del Perú, Martín Vizcarra"; a la Asamblea de Nacional Unidas en septiembre y el año entrante a la discusión de la Pre-COP de biodiversidad, que se celebra previa a la Cumbre del Clima de la ONU.



La Caminata de la Solidaridad fue creada por la ex primera dama de la Nación Nydia Quintero de Balcázar y se lleva a cabo desde 1976 el último domingo de agosto para recaudar fondos y destinarlos a obras sociales.



Brasil comenzó este sábado a desplegar los 44 000 militares de los que dispone en la vasta región Amazónica para combatir los incendios forestales de esta área que han puesto en jaque al Gobierno de Bolsonaro, criticado internacionalmente por no haber reaccionado a tiempo.



Estos equipos militares trabajarán hasta el próximo 24 de septiembre en los estados de Rondonia, Roraima, Tocantins, Pará, Acre y Mato Grosso.



Los otros tres estados que conforman la Amazonía brasileña todavía no han solicitado refuerzos de las tropas federales.



Solo en Rondonia, fronterizo con Bolivia, en la que también parte de la selva está ardiendo, unos 400 militares deberán actuar en el combate tanto al fuego como en la fiscalización a los delitos ambientales cometidos en la región.

En Colombia, la Amazonía comprende el 40 % del territorio nacional y es la zona menos poblada del país.