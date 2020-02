Duque califica de ‘intromisión a la soberanía’ recomendaciones de ONU DD.HH.

LEA TAMBIÉN

El presidente de Colombia, Iván Duque, calificó este jueves 27 de febrero del 2020 como "intromisión en la soberanía de un país" las sugerencias que hizo la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (Acnudh) en su informe anual sobre cambios en la Policía y en la implementación del acuerdo de paz firmado con las FARC.