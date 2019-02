Duque y Guaidó liderarán entrega de ayuda humanitaria a Venezuela

LEA TAMBIÉN

El presidente de Colombia, Iván Duque, y el presidente del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, que se proclamó mandatario interino del país, liderarán mañana la entrega de ayuda humanitaria al país petrolero que está almacenada en el lado colombiano del puente Tienditas, informaron este viernes fuentes oficiales.

La Presidencia de Colombia detalló en un comunicado que a los dos lideres se sumarán el jefe de Estado de Chile, Sebastián Piñera, y el de Paraguay, Mario Abdo Benítez, así como el secretario general de la OEA, Luis Almagro.

Tras su participación, los mandatarios darán una declaración a los medios de comunicación.



Juan Guaidó llegó este viernes a la ciudad colombiana de Cúcuta para asistir a un concierto con varios artistas internacionales que buscan recaudar fondos para ese país y visitar el centro de acopio.



Después de subir al escenario del concierto 'Venezuela Aid Live' junto a los otros mandatarios y ser aplaudido por los asistentes, Guaidó visitó las instalaciones en las que se almacenan al menos 600 toneladas de alimentos y medicinas que ingresarán a ese país desde mañana.



Guaidó afirmó que llegó a Colombia con ayuda de las fuerzas militares de su país y señaló que el que se vive es un "momento histórico para Venezuela y también para la región", a la vez que dijo que "ríos de unidad" ingresarán la ayuda a su país.



De igual forma, Guaidó aseveró que la ayuda humanitaria "no es mendigar", cómo la calificó Maduro días antes, sino por el contrario es "reconocer una crisis".



"No es mendigar, es reconocer una crisis, que no generamos nosotros, pero que debemos atender. Y el pueblo de Venezuela no está mendigando, está resistiendo a una dictadura, al embate de una opresión, Venezuela está sobreviviendo", sentenció.



Entre tanto, Duque resaltó que la presencia de Guaidó en Colombia es una demostración clara para que no le restrinjan la movilidad.



"La presencia del presidente Guaidó es la más clara demostración que tiene el apoyo de todo un pueblo para que no le restrinjan la movilidad y está hoy como presidente legítimo de Venezuela", aseveró el jefe de Estado colombiano.