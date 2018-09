Donald Trump compara a los demócratas con Nicolás Maduro

LEA TAMBIÉN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha comparado al Partido Demócrata con Nicolás Maduro en el marco de la campaña para las elecciones legislativas de medio mandato que se celebran el 6 de noviembre.

"No permitiré que Estados Unidos se convierta en la próxima Venezuela", manifestó el jueves 20 de septiembre del 2018 por la noche durante un mitin en Las Vegas, en el que se refirió a los demócratas como "socialistas radicales".



Los demócratas tienen opciones de pasar a controlar las dos cámaras del Congreso estadounidense tras las elecciones legislativas de noviembre.



En las primarias demócratas de los últimos meses de cara a esos comicios se han impuesto algunos candidatos con visiones más a la izquierda de la tradicional línea demócrata. Entre ellos está Alexandria Ocasio-Cortez, que buscará un asiento en la Cámara de Representantes por Nueva York y quien se describe a sí misma como "socialdemócrata", algo que en Estados Unidos se percibe como muy a la izquierda, más aún en la base de votantes de Trump.



No obstante, también esa nueva corriente despierta recelos en las propias filas demócratas, que ya durante la campaña para las elecciones presidenciales de 2016 se dividieron entre Hillary Clinton, representante del establishment, y el senador Bernie Sanders, que se califica a sí mismo como "socialista".



Trump se desplazó el jueves a Las Vegas para apoyar al senador republicano por Nevada Dean Heller, que es uno de los que pueden perder su puesto a manos de los demócratas en los comicios de noviembre.



Actualmente, la ventaja de los republicanos en el Senado, la Cámara más poderosa del Congreso, es de tan solo dos representantes, con 51 senadores frente a 49 de los demócratas.



La alusión de Trump a Venezuela llega además poco después de que el alcalde de Chicago, el demócrata Emmanuel Rahm, que fue miembro del equipo más estrecho del presidente Barack Obama, sugiriera que el mandatario republicano puede decidir intervenir militarmente en el país latinoamericano para distraer la atención de la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre las posibles injerencias en la campaña para las elecciones presidenciales de 2016.



Hace un año, en agosto de 2016, Trump aseguró que no descartaba una intervención armada contra Maduro.